Vale la pena guardare l’anime vichingo su Netflix, “Vinland Saga”.

Se la prospettiva di aprire un libro di storia ti annoia fino alle lacrime, puoi aspettarti Vinland Saga fare lo stesso. Sarebbe saggio ignorare qualsiasi preconcetto che potresti avere su questo serie storica epica poiché è una delle più grandi su Netflix in questo momento, così come un modello per come raccontare trame che abbracciano lunghi periodi di tempo in saghe del mondo reale.

L’anime è una storia di vendetta e ha alcune delle più grandi sequenze d’azione mai viste. Vuoi saperne di più su questo bellissimo Anime vichinghe su Netflix? Allora continua a leggere.

Di cosa parla Vinland Saga?

Vinland, una regione di Nord Americain precedenza era la sede di Vichinghi con l’arrivo dell’esploratore Leif Erikson nel 1000 d.C. Il Saghe di Vinlanddue libri islandesi pubblicato nel XIII secoloracconta queste avventure: La Saga di Erik il Rosso e La Saga dei Groenlandesi. Si comincia con il Conquista vichinga dell’Inghilterra all’inizio dell’XI secolo e segue un bambino di nome Thorfinn Thorsson crescendo sotto la guida di suo padre, Thors russare.

Thors ha partecipato al famoso Battaglia di Hjörungavágr e si aspettava di trascorrere una vita felice con sua moglie Helga ei loro figli. La battaglia, tuttavia, modificò le cose, e quando Thor muoretocca a suo figlio Thorfinn per continuare sulla sua eredità. È difficile vedere Thorfinn lottare con il dolore e la rabbia, ma questa narrazione getta le basi per un’epopea che durerà anni e anni, il tutto basato su documenti storici.

Perché dovresti guardare l’anime?

Vinland Saga dispone di un simpatico gruppo di persone di cui è tremendamente semplice innamorarsi nel corso di un lungo viaggio. Questa serie è solidale con i suoi giocatorianche quando sono assassini che non hanno problemi a dividere gli altri in due, dalle scene iniziali raffiguranti eroici Thors nel bel mezzo della battaglia attraverso la dinamica della sua famiglia.

C’è una lunga storia qui che sarà raccontata con grande clamore e dà a ogni singolo personaggio il dovuto. Se ti stai chiedendo come si inserisce un certo personaggio nella storia, imparerai abbastanza su di loro per comprenderne le motivazioni. E con tale animazione impeccabile e un cast vocale eccezionaleè un orologio così facile, anche se sei nauseato, quello ti scioglierai da un episodio all’altroanche se il primo è così avvincente che potresti volerlo rivedere.

Flusso Vinland Saga su Netflix e facci sapere se lo spettacolo ti è piaciuto o meno.

