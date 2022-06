Va bene questo drama da guardare con i bambini?

ALBERI DELLA PACE (da sinistra a destra) BOLANIE “BOLA” KOLEOSHO come MUTESI, CHARMAINE BINGWA come JEANETTE, ELAINE UMUHIRE come ANNICK e ELLA CANNON come PEYTON in ALBERI DELLA PACE Cr. PER CORTESIA DI NETFLIX © 2022

Di cosa parla Trees of Peace? di DJ Rivera

Alberi della pace è un dramma di sopravvivenza emotivo in arrivo su Netflix domani, 10 giugno. Il film è ambientato nell’aprile 1994, durante il genocidio in Ruanda.

Un gruppo di quattro donne provenienti da ambienti diversi si ritrova intrappolato e nascosto per giorni mentre combattono contro ogni previsione per sopravvivere agli orrori perpetrati contro la loro gente. Un dramma indipendente che ha già raccolto diversi premi, Alberi della pace ha ricevuto il plauso della critica per la sua storia commovente e le potenti interpretazioni.

Dato che l’argomento è basato su una storia vera e su un momento orribile della storia, alcuni genitori o educatori potrebbero considerare di mostrare questo film agli spettatori più giovani per educarli su questo tragico evento. Di seguito esamineremo se questo film è adatto o meno a un pubblico più giovane.

Si dovrebbe notare che Alberi della pace ha un tono molto cupo e tratta argomenti pesanti e maturi che a volte possono essere difficili da guardare.

Classificazione in base all’età degli alberi della pace

Alberi della pace è classificato TV-MA, il che significa che non è adatto ai minori di 17 anni. Tuttavia, alla fine, spetterà alla discrezione dei genitori se pensano che il loro bambino sia abbastanza maturo per guardare il film. Il film è classificato TV-MA per linguaggio, violenza sessuale e suicidio.

C’è violenza in Trees of Peace?

Sebbene per lo più raffigurato fuori dallo schermo e ascoltato per caso piuttosto che mostrato a titolo definitivo, la violenza in questo film lo è molto intenso.

C’è nudità o sesso in Trees of Peace?

Non ci sono scene di nudo o di sesso nel film, ma c’è violenza sessuale. C’è almeno una scena di stupro che è raffigurata fuori dallo schermo, ma le donne intrappolate possono sentire l’intera cosa mentre accade. È estremamente sconvolgente e potrebbe essere troppo da gestire per gli spettatori più giovani.

C’è un linguaggio volgare in Trees of Peace?

Sì, il linguaggio usato in questo film può essere intenso, soprattutto dai soldati. È spesso violento e può essere inquietante da ascoltare.