Va bene guardare con i bambini?

La seconda nomination all’Oscar di Florence Pugh è probabilmente in arrivo grazie alla sua acclamata interpretazione nel nuovo pezzo d’epoca cerebrale La meravigliabasato sull’omonimo libro del 2016 scritto da Emma Donoghue.

In uscita mercoledì 16 novembre La meraviglia è un film giallo britannico ambientato nell’Irlanda del 1862, più di un decennio dopo la Grande Carestia. Pugh interpreta un’infermiera di nome Lib Wright, che viene mandata in un villaggio rurale per indagare sulle affermazioni secondo cui una giovane ragazza ha digiunato per mesi, sopravvivendo solo grazie a quella che lei chiama “manna dal cielo”.

La meraviglia sembra che sarà un ottimo film da guardare nel fine settimana, ma potresti non voler selezionare questa particolare caratteristica per a famiglia serata film.

Qual è la valutazione di The Wonder?

Proprio come il recente thriller psicologico di Florence Pugh Non preoccuparti tesoro, La meraviglia è classificato R. Secondo la guida ufficiale alla classificazione dei film MPAA, si consiglia vivamente ai genitori di proiettare prima i film con classificazione R, o almeno saperne di più su di essi prima di mostrarli a chiunque abbia meno di 17 anni. L’ultimo film di Pugh ha ricevuto una classificazione R a causa di alcune scene di sessualità, uso di droghe, temi per adulti e linguaggio forte.

Secondo Common Sense Media, La meraviglia coinvolge alcune scene di sesso e riferimenti ad abusi sessuali su minori. Uno dei personaggi occasionalmente ingerisce oppio e ci sono diversi usi delle maledizioni dappertutto. Il materiale tematico presente in La meraviglia relativo alla religione e alla sessualità potrebbe essere troppo maturo per essere compreso dagli spettatori più giovani.

Dato che l’argomento ruota attorno a una ragazza di 11 anni che si rifiuta di mangiare, alcune scene potrebbero essere angoscianti per i bambini.

Uno dei modi migliori per determinare se un film sarà appropriato o meno è guardare il trailer. I trailer non ti dicono tutto e a volte possono essere fuorvianti, ma guardarli di solito offre agli spettatori un’idea del tono generale, della trama e del livello di maturità di un film. Guadare La meraviglia trailer qui sotto.

La meraviglia verrà rilasciato su Netflix alle 00:00 PT / 3:00 ET di mercoledì 16 novembre. Imposta ora un promemoria sul tuo account Netflix.