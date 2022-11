Va bene guardare con i bambini?

Il diario di Noël arriva su Netflix mercoledì 23 novembre. È il film di Natale con protagonista Questi siamo noi l’allume Justin Hartley va bene per i bambini da guardare? Ecco la classificazione per età e altro ancora.

Basato sull’omonimo libro di Richard Paul Evans, Il diario di Noël è una nuova commedia romantica natalizia con Hartley, Barret Doss, Bonnie Bedelia, Treat Williams, James Remar ed Essence Atkins.

Il diario di Noël sembra che sarà un bel film da guardare durante il fine settimana festivo, ma abbiamo fornito maggiori dettagli sulla classificazione per età del film e su cose che i genitori dovrebbero sapere di seguito.

Qual è il rating di The Noel Diary?

Come le altre importanti uscite di film di Natale di Netflix quest’anno, Natale con te e Cadere per Natale, Il diario di Noël è anche classificato TV-PG. Secondo le linee guida ufficiali per i genitori della TV, una classificazione TV-PG è per i contenuti che i genitori potrebbero ritenere non adatti ai bambini più piccoli. La valutazione indica che la guida dei genitori è suggerita perché il progetto in questione potrebbe includere dialoghi allusivi, linguaggio volgare poco frequente o violenza moderata.

Il diario di Noël è classificato TV-PG solo per l’inclusione di “temi delicati”, il che significa che il film presenta probabilmente alcuni problemi sociali. Parte di Il diario di NoëlLa trama di coinvolge la morte di un membro della famiglia estraneo, che è probabilmente ciò a cui allude quella particolare frase.

Se tu e la tua famiglia avete guardato Natale con te e Cadere per Natale insieme senza problemi, quindi Il diario di Noël dovrebbe essere adatto.

I genitori ancora indecisi riguardo a questo film dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di guardarlo Il diario di Noël rimorchio qui sotto. Sebbene i trailer non mostrino sempre tutto e a volte possano persino essere fuorvianti, guardarli di solito dà agli spettatori un’idea di cosa aspettarsi in termini di livello di maturità di un film.

Il diario di Noël uscirà su Netflix alle 12:00 PT / 3:00 ET di giovedì 24 novembre. Imposta subito un promemoria sul tuo account Netflix.