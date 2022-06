Uscita in streaming OTT per il dramma legale malayalam

Dopo una fantastica raccolta al botteghino globale, Jana Gana Mana è pronta per essere rilasciata per lo streaming OTT su Netflix domani, 2 giugno.

La scorsa settimana è stata incredibilmente impegnata per i fan di fantastici contenuti in streaming con artisti del calibro di Kenobi, Stranger Things, Attack Part One ed Heropanti 2. Tuttavia, sembra che questa prossima settimana sarà altrettanto impegnativa per i fan in attesa, con la stagione 3 di Aashram, KGF Il capitolo 2 e la stagione 3 di The Boys usciranno per la visualizzazione online.

Il primo grande calo della settimana è Jana Gana Mana, il dramma legale di successo in lingua malayalam di Dijo Jose Anthony; ecco tutto ciò che devi sapere sulla data e l’ora di uscita in streaming OTT per il film di successo.

Jana Gana Mana ha avuto un solido successo nelle sale

Jana Gana Mana doveva essere presentata in anteprima alla fine del 2021, ma come innumerevoli progetti cinematografici in tutto il mondo, è stata costretta a ritardare il suo lancio nelle sale a causa della pandemia di coronavirus.

Il dramma legale in lingua malayalam sarebbe finalmente uscito il 28 aprile con un’accoglienza generalmente positiva da parte dei fan; una piacevole sorpresa considerando il gran numero di film indiani di successo usciti negli ultimi quattro mesi.

Per Sacnilk, Jana Gana Mana ha guadagnato un solido Rs 48,8 Crore al botteghino globale, un significativo ritorno su un budget di circa Rs 10 Crore.

Gigolò americano | Teaser ufficiale | Orario dello spettacolo

A partire dal 1 giugno, il film ha ottenuto un impressionante 8,5/10 su IMDB e 4/5 sulle valutazioni degli utenti in corso del Times of India. Per fortuna, anche i critici erano allineati con questa valutazione di Jana Gana Mana, sebbene i loro punteggi finali fossero spesso leggermente inferiori a quanto molti fan avrebbero potuto aspettarsi.

I punteggi di 3,5/5 sono stati effettivamente riportati su The Times of India, Pinkvilla, The Week e LatestLY, scendendo a 3/5 su The News Minute e persino 2/5 su FirstPost, che erano estremamente critici nei confronti della scrittura e della regia.

“Coloro che amano un buon thriller poliziesco politico ispirato a incidenti della vita reale possono banchettare con Jana Gana Mana, che ti insegna a pensare, interrogare, sfidare e altro come un uomo comune che consuma le notizie al loro valore nominale”. – Deepa Soman, tramite The Times of India.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Giustizia e legge sono due facce della stessa medaglia, finché non lo sono.#JanaGanaMana arriverà su Netflix il 2 giugno in Malayalam, Tamil, Telugu e Kannada. pic.twitter.com/wwZGRs9Mfl — Netflix India South (@Netflix_INSouth) 26 maggio 2022

Jana Gana Mana: Spiegazione dello streaming OTT

Jana Gana Mana uscirà per lo streaming OTT tramite la piattaforma di streaming Netflix giovedì 2 giugno alle 12:30 IST.

Il film sarà presentato in anteprima dai seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico – 00:00 PDT

Ora orientale – 03:00 EDT

Ora britannica – 8 AM BST

Ora europea – 9:00 CEST

Ora del Pakistan – 12:00 PKT

Ora dell’India – 12:30 IST

Ora delle Filippine – 15:00 PHT

Ora dell’Australia – 16:30 ACST

Netflix India ha recentemente ridotto i prezzi per i nuovi abbonati, quindi sebbene non sia disponibile un’offerta di prova gratuita, non c’è mai stato un momento più economico per iniziare la tua avventura Netflix:

Netflix Mobile: Rs 149, un dispositivo mobile con qualità video 480p

Netflix Basic: Rs 199, un dispositivo non mobile con qualità video a risoluzione standard 740p

Standard Netflix: Rs 499, due dispositivi non mobili simultanei con qualità video Full HD 1080p

Netflix Premium: Rs 649, quattro dispositivi non mobili simultanei con qualità video Ultra HD 4K

Incontra il cast del film Malayalam

I seguenti membri del cast sono presenti nel film in lingua malayalam di Jana Gana Mana:

Prithviraj Sukumaran come DCP Aravind Swaminathan

Suraj Venjaramoodu come ACP Sajjan Kumar

Mamta Mohandas nel ruolo della Professoressa Saba Mariyam

Sri Divya come Padma

Pasupathi Raj nel ruolo di Moorthy

GM Sundar nel ruolo del ministro dell’Interno del Karnataka Nageshwara Rao

Shammi Thilakan nel ruolo dell’Avv. Raghuram Iyer

Vincy Aloshious nel ruolo di Gouri Lakshmi

Dhruvan come Shaheen

Shari come Shabana Mariyam

Vaisnavi Venugopal nel ruolo di Sana Mariyam

Priyanka Nair nel ruolo di Anitha Nair

Ilavarasu come Anbumani

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Jana Gana Mana: rilascio in streaming OTT per il dramma legale Malayalam