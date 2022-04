Uno slang di Derry Girls di cui probabilmente non hai mai sentito parlare o capito il vero significato

Fan di Ragazze di Derry potrebbe aver capito che certe frasi hanno un significato diverso da quello a cui siamo abituati in inglese. In tal caso, abbiamo compilato un elenco di gerghi di Derry Girls che potrebbero aver bisogno di un’interpretazione.

Derry Girls segue cinque studenti che affrontano sfide mentre vivono la loro vita adolescenziale durante la confluenza politica dell’Irlanda del Nord negli anni ’90.

La sua terza e ultima stagione è stata rilasciata una settimana fa e le Derry Girls sono tornate di nuovo con le loro battute (e le solite malizia).

I fan possono guardare la nuova stagione ogni martedì alle 21:15 (BST) su Canale 4. Tuttavia, i nuovi arrivati ​​​​del club possono guardare la sua prima stagione su Netflix.

Nel frattempo, Reality TitBit ha raccolto sei delle parole e frasi gergali più interessanti che sono state ascoltate durante gli episodi di Ragazze di Derry.

Saggio, ecco un po’ di gergo di Derry Girls

Foto di Joe Maher/Getty Images

6. Cablato sulla luna

Come spiegato da Preply, ogni volta che una persona dipende dal caffè per funzionare significa che è “cablata con la luna”.

Ad esempio, dopo una grande serata fuori e un turno mattutino il giorno successivo, saranno necessari tre tripli espressi per affrontare la giornata.

5. Attacco di gallo

Infarto = attacco di cuore. E ‘così semplice.

Secondo The Tab, questo termine gergale di Derry Girls è già stato usato quando Erin ha detto a Claire: “Tutto rende nervosa Claire. Sei un attacco di gallo ambulante.

Secondo il suo significato, viene utilizzato ogni volta che qualcuno è in uno stato di estremo nervosismo. Così nervoso che potrebbe avere un attacco di cazzo!

In questo caso, non è usato nello stesso senso del gergo per “defecazione”.

4. Come sta tagliando?

Screenshot dal canale YouTube di Channel 4: TRAILER | Derry ragazze serie 3 | Canale 4 / https://www.youtube.com/watch?v=ddA0Vh5v0LM&ab_channel=Channel4

Sebbene il significato di questa frase abbia una definizione ovvia, è curioso sentire i diversi modi che i paesi hanno come modi di salutare.

Come ci si potrebbe aspettare, la frase irlandese è più di un “come stai?” piuttosto che il suo significato letterale.

3. Ride (sostantivo e verbo)

Quando una ragazza di Derry chiama qualcuno “cavalcata”, significa che trova la persona di bell’aspetto. Flessione strana, ma va bene.

Tuttavia, c’è anche un altro significato nella parola “cavalcata”. L’azione di “cavalcare” è molto diversa e si riferisce all’atto di avere o parlare di sesso.

2. Recitare il verme

In irlandese, dire che qualcuno “sta recitando il verme”, significa che si sta comportando in modo sciocco e sciocco.

Non è un insulto, ma più un modo informale per dire a qualcuno che sta iniziando a diventare fastidioso. Sembra divertente, vero?

1. Guai

Se cerchi su Google il significato di “Wains”, vedrai che le uniche definizioni che emergono sono “carro” o “carrello”.

Beh, non è niente di tutto questo. Come notato da IB4UD, lo spettacolo e quelli irlandesi usano il termine “Wains” per descrivere i bambini. Quindi, in questo caso non è solo lo slang di Derry Girls, ma è noto al di fuori dello spettacolo.