Uno scandalo molto britannico con Paul Bettany su Netflix?

Gli abbonati Netflix possono godersi il dramma storico eccezionalmente sviluppato Uno scandalo molto britannico dall’inizio alla fine? Continua a leggere per sbloccare quei segreti e altro!

La serie proviene da Blueprint Pictures, che era stata precedentemente pubblicata Uno scandalo molto inglese sull’affare Thorpe con Hugh Grant. Questa volta sono tornati con Uno scandalo molto britannicoche stelleLa coronaClaire Foy nei panni di Margaret Campbell, la duchessa di Argyll, e Wanda VisionPaul Bettany nei panni di suo marito Ian Campbell, l’undicesimo duca di Argyll.

Le tre premiate voci sono una drammatizzazione avvincente del 1963 molto interessante, pubblico e pieno di scandali Argyll contro Argyll caso di divorzio. L’ormai famigerata prova sarà mostrata in una travolgente miniserie che esplora il clima politico che la Gran Bretagna stava vivendo dopo la guerra e gli atteggiamenti che la società aveva nei confronti delle donne negli anni ’60.

Sia The Guardian che The Independent hanno assegnato al programma cinque stelle, il che non sorprende, con i grandi nomi coinvolti e il materiale originale intrigante. Violenza, abuso di droghe, adulterio, corruzione e altro sono tutti nel menu per gli spettatori desiderosi di vedere Uno scandalo molto britannico.

A Very British Scandal è disponibile su Netflix?

Netflix ha un sacco di affari scandalosi nella sua formazione e non mancano storie allettanti basate sulla realtà pronte per lo streaming ora. Anche se questo può scatenare tutti i tipi di orribili polemiche, dovrebbe essere noto che Uno scandalo molto britannico non è un’opzione su Netflix.

Ma, come accennato in precedenza, lo streamer ha così tante opzioni stimolanti tra cui scegliere che sarà senza dubbio un’esperienza piacevolmente provocatoria per gli spettatori. Alcuni di questi titoli accattivanti includono Anatomia di uno scandalo, Incredibile, Narcos, Inventare Anna, Il serpente e Misteri irrisoltisolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming A Very British Scandal

A partire dal 22 aprile 2022, Uno scandalo molto britannico è disponibile esclusivamente su Amazon Prime.

Puoi dare un’occhiata al trailer della nuova stagione qui sotto: