Uno dei primi domino nella catena in evoluzione della degenerazione di Internet

Ricordo quando c’era IsAnyoneUp.com. Avevo circa 16-17 anni e avevo condiviso alcuni testi rischiosi. Quando ho scoperto che il sito esisteva, sono diventato paranoico che in qualche modo ci sarei finito, anche se non avevo molte ragioni per pensare che l’avrei fatto. L’idea che il “revenge porn” fosse una cosa che le persone potevano fare per prendere di mira chiunque ritenessero avesse fatto loro un torto, o addirittura esistesse e osasse scattare una foto nuda, era terrificante.

All’epoca, Internet sembrava davvero una terra di nessuno senza legge dove tutto e niente poteva, e fatto, accadere. Questo è lo stato in cui torniamo nell’ultima serie di documentari di Netflix, L’uomo più odiato di Internetincentrato sul creatore di IsAnyoneUp e autoproclamatosi “rovinatore di vita professionale” Hunter Moore.

Sappiamo già quanto possano essere tossici le piattaforme di social media e i forum online nel 2022, ma oltre un decennio fa la dissolutezza e il pericolo non conoscevano limiti. Era molto più facile essere anonimi e condividere cose orribili senza essere ritenuti responsabili. Ma una cosa che non è cambiata è la permanenza online.

Una volta che qualcosa è su Internet, è quasi impossibile eliminarlo per sempre. Chiunque abbia mai avuto un vecchio Tweet catturato e usato contro di loro lo sa, ma è anche peggio quando si tratta di foto.

Recensione L’uomo più odiato di Internet

Essere cancellati per una battuta raccontata di cattivo gusto, tuttavia, impallidisce in confronto al tipo di tortura mentale che Moore ha inflitto alle masse. Ha posizionato il palo della porta per l’umiliazione pubblica e ha usato il cyberbullismo come un modo per controllare e influenzare i suoi numerosi seguaci, che hanno iniziato a chiamarsi “la famiglia”.

Moore ha allegramente motivato i suoi seguaci a inimicarsi le vittime pubblicate su IsAnyoneUp, spingendo molti sull’orlo del suicidio e conducendo una guerra sulla salute mentale. E nonostante abbia creato un forum inondato di odio e accusa di vittime, Moore ha rifiutato di assumersi la responsabilità della cultura che ha creato, incolpando invece gli utenti del sito, che erano quelli che in realtà inviavano le foto da caricare.

Solo che Charlotte Laws e l’FBI hanno scoperto che non era del tutto vero. Moore è stato successivamente condannato al carcere dopo aver accettato un patteggiamento per furto di identità e accuse di pirateria informatica. Ha lavorato con un partner di nome Charlie Evans che avrebbe pagato per hackerare account e rubare foto private, che sarebbero poi finite sul sito web.

È così che è stata coinvolta Charlotte Laws. Sua figlia, Kayla Laws, è stata vittima di hacking. E anche se Charlotte e suo marito, un avvocato, sono stati in grado di parlare con l’avvocato di Moore e di far rimuovere le fotografie di Kayla (cosa che normalmente Moore non ha mai importato, non importa quanto qualcuno abbia supplicato), Charlotte non si è fermata finché non è stata soddisfatta del “re di revenge porn” otterrebbe la sua punizione.

Ora è passato più di un decennio da quando Moore è diventato famoso ed è ancora una volta il centro di una storia, tranne che questa volta non è lui a detenere il potere. L’uomo più odiato di Internet eccelle come serie di documentari perché si concentra sulla narrativa di Charlotte e su quella di molte vittime che hanno sentito l’ira di Moore o quella della “famiglia”.

Molti dei soggetti del documentario intervistati erano persone che conoscevano intimamente Moore o erano state influenzate dal sito web. Provenienti da Raw TV, i creatori di altri famosi documentari Netflix come Non scopare con i gatti e Il truffatore di Tinder, L’uomo più odiato di Internet è un ritratto accattivante di un periodo davvero oscuro nella storia di Internet e Charlotte Laws è servito da perfetto contraccolpo alla crociata di Moore.

Laddove il documentario non riesce a creare connessioni significative tra quell’epoca e la moderna cultura di Internet, che in molti modi si è trasformata in un tipo più insidioso di corruzione e tortura mentale, pieno di gruppi di odio, alt-right, disinformazione dilagante e di più. Se Moore ha aiutato a curare il prototipo incel, quella che vediamo ora è la prossima fase evolutiva, quella che va oltre il revenge porn, insinuandosi in sacche più profonde di depravazione.

Dopo essere stato costretto a chiudere il suo sito web nel 2012, Moore aveva in programma di creare una versione nuova e migliorata di IsAnyoneUp, che avrebbe effettivamente incitato alla violenza nella vita reale e forse persino all’omicidio. Sembrava non solo corteggiare il caos, ma speranza per esso, come se ogni istanza di autolesionismo, prepotenza o devastazione fosse un risultato. IsAnyoneUp 2.0 in realtà sarebbe andato molto oltre, doxxing ogni vittima e consentendo agli utenti non solo di inviare foto di nudo senza consenso, ma anche di includere un indirizzo e indicazioni stradali su come raggiungere le loro case.

La cosa spaventosa è che, mentre Moore non è mai stato in grado di lanciare quel sito Web, una versione dei suoi piani è ciò che vediamo ora più che mai con il doxxing che diventa un luogo comune e cose come SWATing che diventano parte del vernacolo quotidiano di Internet. Dal 2010, l’arsenale di devastazione del troll di Internet è solo cresciuto. Questo è il tipo di effetto domino che Moore ha felicemente facilitato nel lontano 2010.

In molti modi, L’uomo più odiato di Internet è il perfetto prequel degli altri recenti docuserie di Netflix, Web of Make Believe: morte, bugie e Internet, che esplora l’evoluzione stessa del feudo di Internet a cui mi riferisco, inclusi SWATing, Q-Anon e sextortion, qualcosa che IsAnyoneUp ha sicuramente avuto un ruolo nel dare vita in un modo reale e terrificante. L’idea che utenti anonimi online esercitino il controllo totale sulla tua vita perché osi scrivere o pubblicare un’opinione con cui un gruppo marginale violento non è d’accordo è a dir poco orribile.

Quella storia è lì, filtrata sullo sfondo di ciascuna delle tre puntate del documentario, ma vorrei che potessimo avere un po’ più di comprensione di queste connessioni. In un certo senso, sembra L’uomo più odiato di Internet scalfisce solo la superficie dell’esplorazione del tipo di ambiente che ha favorito qualcuno come Moore e lo ha sollevato su un piedistallo.

Il suo gruppo di fan simile a un culto noto come “la famiglia” avrebbe probabilmente potuto utilizzare più rimpolpamento, forse anche un episodio completo, perché, mentre Moore è l’architetto di IsAnyoneUp, non ha tutti i torti nell’affermare almeno questo alcuni della colpevolezza risiede nella spietata base di utenti del sito web.

Anche ora, se guardi Moore su Twitter, puoi vedere le persone che usano ancora i vecchi hashtag e guardano indietro con affetto in un’era che molti associano ai momenti peggiori della loro vita. Cos’è che fa parlare le persone con affetto di questo tipo di umiliazione pubblica draconiana? Fanno veramente Credi che donne e uomini dovrebbero subire un degrado dannoso per aver scattato foto intime o aver osato apprezzare i loro corpi? È solo l’atto di interpretare il giudice e la giuria che li eccita così tanto?

Molto spesso, queste storie e documentari si concentrano su una singola persona, il capostipite o la figura simile a Charles Manson al timone che orchestra un’arena in cui il vetriolo può volare liberamente, mentre le masse invisibili ma insidiose si annidano in persone come Moores ombra e beneficiare della loro creazione.

Sarebbe bello illuminare l’oscurità proteggendo coloro che partecipano da bordo campo ed esaminare il tipo di persone che fanno parte con orgoglio di questi gruppi, che sono felici di caricare le foto di nudo dei loro ex inviate in privato, postare attacchi feroci agli sguardi di qualcuno o digita le speranze che una maestra d’asilo perda il lavoro. Tuttavia, nonostante le carenze del documentario, è un avvertimento pertinente e sicuramente sembra “del momento”. Credo che sia sempre utile dare alle vittime la possibilità di raccontare la loro storia.

E mentre Moore avrebbe dovuto inizialmente partecipare alle docuserie prima di ritirarsi, sembra certamente appropriato che, per una volta, molti di quelli più colpiti dal sito Web e dall’eredità di Moore si facciano avanti mentre il suo la voce è quella esclusa. Almeno lui ha avuto la cortesia di rifiutare, che è molto più di quello che ha mai offerto alle sue vittime.

Per riassumere, penso L’uomo più odiato di Internet la produttrice Vikki Miller esprime al meglio la sua affermazione riguardo a ciò che spera che gli spettatori portino via dai docuserie:

Voglio che le persone siano affascinate e commosse dalla serie, e che vedano quanto sia pernicioso e distruttivo l’abuso di immagini intime. Anche se questa storia è avvenuta più di 10 anni fa, sta ancora accadendo su larga scala ora. Voglio che le persone si fermino a pensare a quale sarà l’impatto prima di inviare i nudi della loro ex ragazza ai loro gruppi WhatsApp o ai siti Web in cui queste immagini vengono ora scambiate come carte Pokémon. Per favore ascolta cosa hanno passato queste persone e non far soffrire in quel modo qualcuno che conosci. E su una nota più positiva, voglio che le persone agiscano sui problemi per cui si sentono fortemente. Charlotte non ha mai accettato un no come risposta e grazie alla tenacia e al duro lavoro ha raggiunto il suo obiettivo. E le “vittime” presenti in questa serie hanno agito parlando apertamente e condividendo ciò che hanno passato per impedire che accada di nuovo. Combatti per ciò in cui credi!

Charlotte Laws ha aiutato a far approvare leggi contro l’abuso di immagini intime, o “revenge porn”, in 48 stati, ma ora esiste ancora una legislazione federale degli Stati Uniti contro di essa.

L’uomo più odiato di Internet inizia lo streaming domani, 27 luglio su Netflix.