“Unfrosted: The Pop-Tart Story” Film Netflix di Jerry Seinfeld: ciò che sappiamo finora

L’iconica sitcom di Jerry Seinfeld Seinfeld è arrivato su Netflix nell’ottobre del 2021, ma il comico ha anche un nuovo film in lavorazione. È stato annunciato che Seinfeld avrebbe collaborato con lo streamer per produrre un film commedia intitolato Scongelato (successivamente rinominato in Unfrosted: The Pop-Tart Story), ispirato dalla sua battuta sulle Pop-Tarts. Ecco cosa sappiamo finora.

Jerry Seinfeld reciterà, produrrà e dirigerà il film. Ha anche co-scritto la sceneggiatura di Scongelato insieme al suo Seinfeld collega Spike Feresten e collega comico e scrittore Barry Marder.

Un’asta si svolge silenziosamente da diversi giorni e il rapporto di Seinfeld con Ted Sarandos di Netflix è stato utile per scambiare l’accordo con lo streamer. Seinfeld ha firmato un lucroso accordo con Netflix nel 2017 che ha portato la sua serie di interviste Comici in auto che prendono il caffè a Netflix, così come gli speciali stand-up Jerry prima di Seinfeld e 23 ore per uccidere.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Scongelato finora:

Qual è la trama e lo sfondo di Unfrosted: la storia della Pop-Tart?

Seinfeld ha spiegato le modeste origini legate alla pandemia del film in un’intervista a Deadline:

“Bloccato a casa a guardare infinite facce tristi in TV, ho pensato che sarebbe stato un buon momento per fare qualcosa basato sulla pura stupidità. Quindi abbiamo preso il mio pezzo in piedi Pop-Tart dal mio ultimo speciale Netflix e l’abbiamo trasformato in un film comico gigante e folle”.

Jerry ha decostruito la battuta nel seguente video:

Oltre alla rivelazione del cast per il film, Netflix ha anche fornito ulteriori informazioni su di cosa tratta esattamente il film:

“Michigan, 1963. Kellogg’s e Post, rivali giurati di cereali, gareggiano per creare una pasticceria che cambierà per sempre il volto della colazione. Una storia di ambizione, tradimento, zucchero e minacciosi lattai”.

Chi è coinvolto Unfrosted: la storia della Pop-Tart?

Solo fino a giugno 2022 Jerry Seinfeld lui stesso è noto per essere nel cast di Netflix Scongelato oltre ad assumere anche le funzioni di regista.

Il 15 giugno, abbiamo saputo che 12 nuovi membri del cast si erano uniti al cast.

Tra il cast figura:

Melissa McCarthy (di Netflix L’idiota preferito di Dio e Il grande ritorno) – rappresentato da CAA e MGMT Entertainment

Jim Gaffigan (Linoleum)

Amy Schumer (Vita e Bet)

Hugh Grant (La rovina) – Rappresentato da CAA e The Lede Company

James Marsden (Sonic il riccio 2 e di Netflix Morto per me)

Jack Mc Brayer (Ciao, Jack! Lo spettacolo della gentilezza e 30 Roccia)

Tom Lennon (Reno 911!)

Adrian Martinez (Gilberto) – Rappresentato da Innovative Artists, Vault Entertainment e dall’avvocato James Sarna di Sarna & Associates

Bobby Moynihan (Sabato sera in diretta)

Max Greenfield (Il vicinato)

Christian Slater (Dottor Morte e Signor Robot)

Sarah Cooper (speciale comico di Netflix Sarah Cooper: Va tutto bene)

Qual è lo stato di produzione di Unfrosted: la storia della Pop-Tart?

A settembre 2021, il piano prevedeva la produzione di Scongelato iniziare nella primavera del 2022.

Nel marzo 2022 abbiamo saputo tramite Variety Insight che il piano prevede che la produzione del film inizi il 25 maggio 2022 e durerà fino al 1 luglio 2022.

Il film sarà girato interamente a Los Angeles, in California, come rivelato dai crediti d’imposta annunciati per il progetto. Secondo la California Film Commission, il progetto ha ricevuto 14,2 milioni di dollari in crediti d’imposta. Si prevede che Unfrosted genererà “circa 69,4 milioni di dollari di spesa qualificata”.

Jerry Seinfeld nell’annuncio ha dichiarato:

“Siamo così felici di ottenere il credito d’imposta in California che ci consente di girare il nostro intero film lì”, ha affermato Seinfeld, che sta anche scrivendo, dirigendo e producendo il film per Netflix. “Avendo girato tutta la serie ‘Seinfeld’ a Los Angeles, volevo davvero tornare e girare di nuovo lì. A nome di tutti coloro che lavorano al film, apprezziamo davvero il grande benvenuto”.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Unfrosted: la storia della Pop-Tart?

Netflix non ha annunciato la data di uscita per Scongelatoma potremmo aspettarci il film nella seconda metà del 2022 ma, più realisticamente, ci aspetteremmo una data di uscita nel 2023 a questo punto.

Non vedi l’ora Unfrosted: la storia della Pop-Tart su Netflix? Fateci sapere nei commenti.