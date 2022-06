Unfrosted con Jerry Seinfeld, notizie sul casting, logline e altro ancora

Jerry Seinfeld sta collaborando con Netflix per produrre un nuovo film comico intitolato Scongelato. Se questo titolo ti sembra familiare, è probabilmente perché stai pensando allo stand-up Pop-Tart di Seinfeld. Bene, sta girando un film su di esso, ed ecco tutto ciò che sappiamo sul prossimo film di Netflix.

Seinfeld dirigerà, produrrà e reciterà Scongelato. Ha co-scritto la sceneggiatura con Barry Marder e Spike Feresten, con cui ha lavorato nel film d’animazione per bambini del 2007 film sulle api.

Non si sa molto Scongelato dal momento che è ancora in pre-produzione, ma condivideremo comunque tutto ciò che c’è da sapere sulla commedia di seguito. Inoltre, continueremo ad aggiornare questo spazio con nuove informazioni man mano che vengono rilasciate. Quindi assicurati di tornare su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti in merito Scongelato.

Aggiornamenti di rilascio non gelati

Come accennato in precedenza, il film è attualmente in pre-produzione, quindi non c’è ancora una data di uscita. Tuttavia, potremmo vedere il film arrivare su Netflix nell’autunno del 2022. Questa è la nostra migliore previsione per ora. Avremo bisogno di qualche informazione in più per determinare quando esattamente il film potrebbe arrivare su Netflix.

Le riprese di Unfrosted?

Non ancora. Secondo What’s on Netflix, le riprese principali iniziano il 25 maggio e durano fino al 1 luglio. Quindi le riprese sono piuttosto brevi. Dal momento che la produzione non richiederà molto tempo, questo ci fa credere che il film sarà disponibile per la visione prima di quanto pensiamo. Non potevamo nemmeno vedere la post-produzione richiedere così tanto tempo per un film come questo. Quindi molto probabilmente vedremo Scongelato su Netflix entro fine anno.

Di cosa tratta Unfrosted?

Da Netflix, “Kellogg’s e Post, rivali giurati dei cereali, gareggiano per creare una pasticceria che cambierà per sempre il volto della colazione. Una storia di ambizione, tradimento, zucchero e minacciosi lattai”.

Cast non ghiacciato

Oltre a Jerry Seinfeld, Scongelato avrà una formazione impressionante di attori che include Melissa McCarthy, Amy Schumer, Hugh Grant e altri. Il 15 giugno 2022 Netflix e Seinfeld hanno svelato il roster dei talenti inclusi.

Per ricapitolare, ecco chi puoi aspettarti di vedere nel film:

Jerry Seinfeld

Melissa McCarthy

Jack Mc Brayer

James Marsden

Christian Slater

Jim Gaffigan

Amy Schumer

Ugo Grant

Thomas Lennon

Adrian Martinez

Bobby Moynihan

Max Greenfield

Sara Cooper

Assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Scongelato!