Sarebbe riduttivo dirlo Cose più strane ha messo Undici allo strizzatore. È stata portata via da sua madre alla nascita, cresciuta dall’orribile scienziato Papa in un laboratorio, ha perso il padre adottivo e quasi è morta più volte per salvare Hawkins dai pericoli del Sottosopra.

Sì. Non è nemmeno la metà. Eppure, in qualche modo, i creatori dello show Netflix di successo, Matt e Ross Duffer (alias i fratelli Duffer), troveranno più modi per portare tutti i tipi di oscurità in questa povera ragazza. È solo una matricola al liceo e guarda quanto ha sopportato! Per aggiungere a ciò, non si adatta molto a scuola. Quanto ancora può prendere?

Il viaggio di un eroe non è mai facile. Ci saranno altre sfide da affrontare per Eleven Cose più strane stagione 4.

Undici sarà nel suo stato più oscuro nella stagione 4 di Stranger Things

L’adorabile attrice dietro il nostro amato Eleven, Millie Bobby Brown, ha recentemente parlato con Entertainment Weekly di dove vivrà il suo personaggio nella prossima stagione. Ha detto a EW:

Puoi vedere Eleven nello stato più oscuro in cui sia mai stata. Questa è stata sicuramente la stagione più difficile che abbia mai girato. E ci sono state alcune delle cose più spaventose e spaventose che io abbia mai visto da umano, che voi ragazzi vedrete, di sicuro.

Ha anche preso in giro che il fatto che non abbia più i suoi poteri significa che ha bisogno di affrontare il suo passato. Gran parte di questo è stato il suo tempo all’Hawkins Lab. Nella prima stagione abbiamo visto alcuni flashback della sua permanenza lì e il laboratorio ha giocato un ruolo importante, ma non l’abbiamo visto così tanto nelle stagioni successive.

Ma sappiamo due cose dai teaser e dal trailer recentemente condiviso: ci saranno dei flashback del laboratorio e Hawkins ha bisogno dei poteri di Eleven per aiutare a sconfiggere gli orrori di Upside Down. Questa piccola eroina non può assolutamente prendersi una pausa!

Mi chiedo se Brown significhi che questa stagione è stata la più dura emotivamente, fisicamente o entrambi. Penso che ci saranno molte difficoltà mentali dal momento che ha bisogno di pensare al suo passato. Voglio dire, è già diventata fisicamente più oscura. Basti pensare alla fine della stagione 2 e alla scena della sauna nella stagione 3.

Quando Eleven sta combattendo un Billy posseduto, crolla in Mike. Quella parte non era stata scritta. L’attrice era così esausta e l’hanno tenuta nel taglio. Non so come fa. Brown è stata una star assoluta. Ha affrontato cose fisicamente e mentalmente impegnative che sono persino difficili da interpretare per gli adulti sin dal primo giorno.

Cose più strane la stagione 4 è stata divisa in due parti. Il primo arriva su Netflix il 27 maggio, con la seconda metà sui nostri schermi il 1 luglio.