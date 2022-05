Undici perde i suoi poteri in questa clip della quarta stagione di Stranger Things

Cose più strane la stagione 4 uscirà 27 maggio 2022. E Netflix sta attirando i fan con tutte le piccole briciole che sta lanciando prima dell’uscita della nuova stagione. Uno di questi bocconcini ha trovato la sua strada per i fan più accaniti di Stranger Things. Di recente, una clip mai vista prima è apparsa nello show di Jimmy Fallon quando Millie Bobby Brown è andata a fare un’intervista a tarda notte. Mentre le promozioni dello spettacolo stanno alimentando l’hype, questa clip è esplosa.

Una nuova clip di Stranger Things con Eleven e Will

Netflix è stato solido con le sue promozioni per la stagione 4 di Stranger Things. Manca solo una settimana alla prima parte della penultima stagione, rispondendo alle domande sollevate dal finale della stagione 3. In un recente sforzo promozionale, il gigante dello streaming ha pubblicato una piccola clip, con Eleven e Will al liceo.

È stata rilasciata la prima clip di #StrangerThings4. pic.twitter.com/bHFsgQMYJr — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 14 maggio 2022

Nella clip, un gruppo di studenti senior fa il prepotente su Eleven, facendola arrabbiare. Tuttavia, quando cerca di vendicarsi con i suoi poteri, si rende conto di non averli più.

Cosa pensano i fan della nuova clip della stagione 4?

Dopo molteplici sacrifici e uno sforzo estenuante, i bambini sono stati in grado di chiudere con successo il cancello sottosopra nella terza stagione. Undici lascia la città con Will, Jonathan e la loro madre Joyce perché Hopper è morto. Nella prima rivelazione della clip, sembra che Undici abbia perso i suoi poteri!

La clip solleva tante domande. Anche se una domanda a cui i fan sembrano conoscere la risposta è: sarà mai in grado di riavere i suoi poteri? È abbastanza ovvio dagli sviluppi nelle stagioni precedenti che è probabile che abbia la sua trama di redenzione del potere.

fammi indovinare, non ha i poteri perché è stata "scollegato dal capovolto"poi alla fine della serie, per comodità della trama, li riprende, chiedendosi se ho ragione — 3XTR3M3 (@3STR3AM) 15 maggio 2022

La maggior parte dei fan ha invocato su Netflix la promozione di una scena di bullismo, accusandoli di insensibilità verso le vere vittime del bullismo.

Non è uno spettacolo del liceo di Netflix senza una scena di bullismo banale — Stalgia (@StalgiaTheDuck) 14 maggio 2022

Perché mai dovresti pubblicare una scena di bullismo cliché per promuovere il tuo spettacolo? — opaco (@mattdegg02) 14 maggio 2022

Durante la visione del video, un sacco di fan si sono sentiti in imbarazzo di seconda mano quando i poteri di El non hanno funzionato.

Dannazione, è stato davvero rabbrividire a guardare… come bruh. Me ne andrei per sempre dopo pic.twitter.com/TpFcVRDi7t — AJ (@aj_zavala) 14 maggio 2022

sapevo già che l’avrebbe fatto, è così cliché che ho dovuto metterlo in pausa perché volevo smettere di essere rabbrividito — 187Kelvo (@ImKelvo) 14 maggio 2022

Alcuni erano sinceramente eccitati.

Posso già dire che è così bello, finalmente possiamo vedere i bambini a scuola e interagire effettivamente con altre persone che non sono loro amiche — Multiverse of Madness Era (@darkemptyroom) 14 maggio 2022

Sono qui per Undici per ottenere la sua vendetta In attesa della nuova stagione!!! — Questa app Bird… prendila o lasciala. (@DancingInfinit1) 14 maggio 2022

Undici non è stato l’unico ad attirare l’attenzione dopo l’uscita di questa clip. Anche i fan hanno fatto innamorare Will Byers.

È uscito con un po’ di sfacciato ngl – Contento (@Happyippah) 14 maggio 2022

La passeggiata pic.twitter.com/jj6a4mzyFy — Shogan (@token157) 14 maggio 2022

Bro è uscito davvero con il suo "portami la mia spada" lookin culo pic.twitter.com/3xr2h3pYWP — Wailos (@Wailos2) 14 maggio 2022

La vestibilità di Will non è mai cambiata… la famiglia ha ancora lo stesso taglio. — Godspeedzilla (@WallyNox6) 14 maggio 2022

La nuova clip lascia sicuramente i fan a indovinare la stagione e come si formerà. Ma anticipare la fine della stagione 4 non aiuterà perché Netflix ha annunciato l’ultima stagione 5 per lo spettacolo. I fan sono euforici per l’annuncio ma ugualmente tristi perché segna la fine. Hai qualche tua fantastica teoria? Se vuoi rispolverare la stagione 3 prima di guardare la stagione 4, questo è il momento migliore.

