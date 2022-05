Stranger Things stagione 4 volume 1 è stato finalmente rilasciato su Netflix e non sappiamo voi, ma riteniamo che la terra del Sottosopra sia diventata ancora più spaventosa di quella che ricordiamo. Immaginiamo che più vecchio non significhi sempre più coraggioso! Il ritorno della serie di fantascienza ci ha sollevato alcune vecchie domande e, a quanto pare, potremmo finalmente avere una risposta all’origine del Sottosopra. Quindi, se ti stavi chiedendo anche se Eleven ha creato Upside Down in Cose più strane … quindi non chiederti più, dato che abbiamo tutte le risposte per te (beh … più o meno).

Se per qualche motivo non ti sei sintonizzato sulla nuova stagione (che diavolo stai ancora aspettando?!) allora ti suggeriamo di tornare a questo articolo, dato che contiene alcuni spoiler sui nuovi episodi, o se voglio solo continuare a leggere, quindi è a tuo rischio e pericolo… ma sei stato avvisato in anticipo. Quindi, a parte questo, chi ha creato Upside Down? Erano le undici? o qualcosa/qualcuno di più sinistro?

Scopri tutto quello che sappiamo di seguito!

Undici ha creato il Sottosopra in Stranger Things?

L’origine di Upside Down è stata a lungo un mistero, ma con la fine della serie che si avvicina rapidamente, sembra che i fratelli Duffer abbiano scelto di lanciarci un osso e rispondere ad alcune domande scottanti.

Come sottolineato da Dustin, nell’episodio quattro della stagione 4 vol. 1, “Undici non ha creato il Sottosopra”, ma “gli ha aperto un cancello”.

Vecna ​​- il mago, lisciviato, che uccide in modo raccapricciante gli studenti di Hawkins – stava perseguitando Victor Creel waaaaay prima che Eleven fosse anche Nato. Quindi, la dimensione infernale esisteva già da “milioni di anni”.

Tuttavia, quello che fece Undici fu avvicinare le due dimensioni più strettamente, quasi sovrapponendo le due dimensioni una sopra l’altra, quando aprì il primo cancello facendo esplodere il suo avversario (numero 1) con le sue abilità psichiche, come rivelato in episodio sette.