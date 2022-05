Uncoupled interpretato da Neil Patrick Harris ha confermato per luglio 2022

Chiunque abbia pensato che il casting di Neil Patrick Harris in una commedia romantica Netflix fosse una buona idea è assolutamente corretto perché non sapevamo mai quanto avessimo bisogno di vedere questa celebrità in una commedia romantica fino ad ora.

Nella prossima serie originale Netflix Disaccoppiatoil Come ho incontrato tua madre la star interpreta il ruolo di Michael, un uomo che trova la sua vita completamente sconvolta dopo che suo marito da quasi due decenni decide di annullare il matrimonio. Inizialmente, Michael ha lottato con la sua nuova normalità, ma dopo aver realizzato che questa porta chiusa significava che avrebbe potuto sperimentare nuove opportunità, si rispolvera e si dirige verso un futuro più luminoso. Questo se riuscirà mai a navigare nella difficile scena degli appuntamenti di New York City.

Vedere Harris nei panni di Michael è destinato a essere una delle cose migliori che vediamo tutto l’anno. Se sei d’accordo, vorrai sicuramente sapere quando esattamente questa serie in arrivo verrà presentata in anteprima. Continuate a leggere per scoprirlo!

Data di uscita non accoppiata

Salva la data perché Disaccoppiato si dirigerà verso di te venerdì 29 luglio alle 3:01 ET/00:01 PT.

Nella suddetta data, Netflix rilascerà un totale di otto episodi, ciascuno con una durata inferiore a un’ora e con una classificazione per età di TV-MA.

Ora che sai quando arriverà lo spettacolo, è tempo di vedere di cosa tratta tutto il clamore. Dai un’occhiata al nuovissimo trailer di Disaccoppiato sotto.

Come puoi vedere, insieme a Neil Patrick Harris ci sono ancora più grandi celebrità! Il protettore l’attrice Tisha Campbell reciterà in questa nuova serie insieme a Brooks Ashmanskas, Emerson Brooks, Marcia Gay Harden e Tuc Watkins.

Emilia a Parigi produttore esecutivo Darren Star e Famiglia moderna lo scrittore Jeffrey Richman sono i creatori di questa serie, il che ci fa sapere che abbiamo sicuramente un capolavoro in arrivo.

L’estate sta arrivando molto presto, e con essa arriva la prima di uno spettacolo che tutti aspettano molto. Assicurati di vedere la premiere della serie Disaccoppiato debuttando venerdì 29 luglio solo su Netflix.