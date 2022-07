Uncharted con Tom Holland arriverà su Netflix nell’agosto 2022

Se sei un fan di Tom Holland (ammettiamolo, chi non lo è a questo punto?), allora sarai molto felice di sapere che il suo recente film, Inesploratoarriverà su Netflix ad agosto!

Il film è uscito nelle sale il 18 febbraio 2022. E mentre alcuni servizi di streaming come Prime Video e Apple TV+ hanno attualmente il film disponibile, è a pagamento. Ma ovviamente, non sarà così quando si tratta di Netflix.

L’avventura d’azione è diretta da Ruben Fleischer e scritta da Rafe Lee Judkins. La prima del film è arrivata da molto tempo poiché era originariamente prevista per l’uscita nel dicembre 2020. Ma la produzione ha subito gravi ritardi a causa della pandemia.

Sebbene abbia ricevuto recensioni contrastanti dalla critica, la performance di Holland ha ricevuto elogi. Ed è stato probabilmente uno dei principali fattori di attrazione poiché il film ha comunque incassato 401,7 milioni di dollari in tutto il mondo, rendendolo il nono film con il maggior incasso del 2022.

Data di uscita inesplorata di Netflix

Quindi, quando esattamente Inesplorato vieni su Netflix? Potremo vedere il film di Tom Holland sui nostri schermi a partire dal 19 agosto! Il film era originariamente previsto per l’uscita su Netflix il 15 luglio, ma è stato ritardato per ragioni sconosciute.

Il film ricco di azione è basato sull’omonimo franchise di videogiochi. Serve come prequel degli eventi del gioco del 2007, “Uncharted: Drake’s Fortune”.

Il cacciatore di tesori Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) recluta l’astuto Nathan Drake (Olanda) per aiutarlo a recuperare una fortuna perduta di 500 anni accumulata dall’esploratore Ferdinand Magellan.

Anche se inizia come una rapina, l’avventura si trasforma in una corsa al trotto per raggiungere il premio prima che lo spietato Santiago Moncada (Antonio Banderas) possa metterci le mani sopra. Se Sully e Nate riescono a decifrare gli indizi e risolvere uno dei misteri più antichi del mondo, troveranno un tesoro di 5 miliardi di dollari. Ma prima devono imparare a lavorare insieme.

Inesplorato inizia lo streaming venerdì 19 agosto su Netflix.