Uncharted con Tom Holland arriverà su Netflix a luglio 2022

Se hai bisogno di un po’ più di Tom Holland nella tua vita e della watch list di Netflix, a luglio 2022 arriverà un nuovo film con il talentuoso attore e star d’azione. Inesplorato, l’ultimo blockbuster dell’uomo altrimenti noto come Peter Parker, sta portando un po’ di avventura nella nostra estate.

Basato sulla serie di videogiochi d’azione e avventura di Sony e PlayStation, Inesplorato vede Tom Holland nei panni di Nathan Drake, e il barista e borseggiatore, che viene avvicinato da Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) per unirsi a lui nella sua ricerca del tesoro della spedizione di Magellano.

Il film è uscito nelle sale il 18 febbraio 2022 e ha ricevuto un’accoglienza da mista a negativa dalla critica, ma ciò non ha impedito al film d’avventura di incassare oltre $ 51 milioni durante il weekend festivo di apertura di quattro giorni, la più grande apertura dell’anno finora.

Per fortuna, i fan che si sono persi il film durante la sua corsa nelle sale avranno la possibilità di vederlo su Netflix, grazie all’accordo firmato da Sony con lo streamer. Un certo numero di film Sony inizieranno a raggiungere Netflix questa estate e uno dei primi lo sarà Inesplorato nel mese di luglio.

Quando esce Uncharted su Netflix?

Secondo Cosa c’è su Netflix, Inesplorato inizierà lo streaming su Netflix il 15 luglio 2022. Il film è confermato per lo streaming negli Stati Uniti, con altri territori in tutto il mondo che verranno confermati in un secondo momento.

Secondo l’accordo di Sony con Netflix, Inesplorato chiamerà Netflix una casa di streaming temporanea per poco più di un anno, 18 mesi per l’esattezza. Dopo questo periodo di tempo, il film passerà quindi ai servizi di streaming della Disney, raggiungendo Hulu o Disney+ o forse entrambi.

Film di Tom Holland su Netflix

Quando il film d’azione di successo uscirà su Netflix quest’estate, si unirà a un altro dei ruoli da protagonista dell’Olanda. Anche se non ci sono molti suoi progetti disponibili per lo streaming sul servizio, speriamo che altri inizino a trasmettere in futuro. Ecco i film di Tom Holland su Netflix:

Il diavolo tutto il tempo

Inesplorato (in arrivo il 15 luglio)

Resta sintonizzato per ulteriori notizie e aggiornamenti sui film da Netflix Life!