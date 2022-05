Un’altra serie anime dimenticabile e frettolosa

Vampire in the Garden è stato presentato in anteprima su Netflix con una reazione decisamente mista, ecco la nostra recensione della serie anime prodotta da Wit Studio.

Dopo il suo ritardo altamente pubblicizzato dal 2021 al 2022, milioni di fan degli anime in tutto il mondo non vedevano l’ora di vedere la serie Netflix di Vampire in the Garden.

Il gigante dello streaming ha recentemente raggiunto un paio di homerun con Thermae Romae Novae e Kotaro Lives Alone, ma purtroppo sembra che la normale coerenza di qualità mista di Netflix sia tornata con le loro nuove serie.

Con la qualità degli attuali contenuti in streaming di Netflix già sotto il microscopio, Vampire in the Garden riesce a essere un buon spettacolo per passare il tempo, ma riesce davvero a farti venire voglia di guardare invece personaggi del calibro di Castlevania o Sirius the Jaeger.

Un finale piuttosto insolito per la prima stagione

Dopo aver salvato Momo dal sottomarino e poi da suo zio, Fine crolla finalmente in una grotta di montagna circondata da Azalee lunari e dopo aver detto addio, muore per tutte le varie brutali ferite che ha subito nel tentativo di trovare una vita pacifica per la coppia.

Momo prende il corpo di Fine e attraversa il lago ghiacciato, nonostante sia stata gravemente ferita solo pochi istanti prima, dove trova sua madre. Ignorando i suoi desideri e augurandole ogni bene, Momo passa davanti al Comandante e si allontana dalla colonia dell’isola “Paradiso”.

Poi, in una scena post-crediti piuttosto strana, vediamo che Momo ha viaggiato (o si è persino costruita) la sua versione del Paradiso con vampiri e umani che vivono pacificamente insieme in una grande casa.

Momo sembra più grande e tiene in braccio un bambino con i capelli bianchi con il narratore che ha concluso “Eri tu. Volevi liberarti da quella città, quel giorno. Hai scelto di vivere e mi hai preso per mano”.

Vorrei davvero che Vampire in the Garden avesse più episodi. È stato davvero fantastico. — Travis (@Travis_Murdock) 17 maggio 2022

Una rapida recensione di Vampire in the Garden

Per riassumere la nostra recensione di The Vampire in the Garden, l’anime fa tutto il necessario per essere divertente, ma non abbastanza per ricordare la serie in una o due settimane.

Da un lato, il mondo più ampio di Vampire in the Garden è affascinante e il team ha fatto un lavoro incredibile nell’introdurre gli spettatori in questo nuovo mondo brutale e post-apocalittico.

Non vedo l’ora di saperne di più sulla storia del conflitto, su come è stato costruito l’insediamento con la torre di luce nel bel mezzo di una guerra e cosa è successo al sottomarino che si è arenato in Paradiso.

Tuttavia, mi sono ritrovato a voler sapere di più su questa storia/mondo di sfondo rispetto ai due personaggi principali, Momo e Fine. Questi due insoliti migliori sono personaggi solidi con eccellenti interpretazioni delle doppiatrici Megumi Han e Yu Kobayashi.

Il problema è quanto velocemente lo sviluppo del personaggio progredisce da un breve episodio all’altro; cinque episodi non sono neanche lontanamente abbastanza per farti provare qualcosa per queste persone, vampiri o meno.

In questo modo, Momo e Fine avevano bisogno di altri 5 episodi (portando il totale a 10 per la prima stagione) per sviluppare qualsiasi tipo di connessione significativa con gli spettatori. Il problema è che non sono sicuro che gli spettatori sarebbero rimasti abbastanza a lungo per vedere svilupparsi quella relazione.

Anche la storia principale di per sé non è niente di speciale, probabilmente è quasi troppo prevedibile a volte poiché ogni volta che i due personaggi principali trovano un momento di pace durante il loro viaggio insieme, “qualcosa” irrompe sempre attraverso la porta per mantenere la trama in accelerazione verso il prossimo ‘qualcosa’.

Wit Studio è una delle migliori società di produzione che lavorano oggi ed è anche sul mio Monte Rushmore insieme a Ghibli, Toei e Kyoto. Sfortunatamente, Vampire in the Garden non estende quello che è un curriculum già fantastico per Wit Studio – semmai, sarà solo una nota a piè di pagina rispetto ad altre serie del 2022 come Ranking of Kings, Bubble, Onipan e Spy x Family.

Nel complesso, Vampire in the Garden fa abbastanza per renderlo un modo divertente per trascorrere una serata libera, ma riesce davvero a farti venire voglia di guardare Castlevania o Sirius the Jaeger; 6.5/10.

Aggiornamento: sento che questa è la fine per Vampire in the Garden.– va solo all’episodio 5* la serie sembrava affrettata come se non avesse mai avuto una possibilità. Tipico Netflix ti fa attirare in quel bam nessuna stagione 2 no 10 16 25 episodi. Speravo che la sua amica vivesse in S2 Ti odio Netflix pic.twitter.com/Tw2buYiN5u — Kara Danvers (lei/lei) 🇺🇦🌻👩‍⚖️🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇺🇸 (@FolloWooit) 17 maggio 2022

Come è stato valutato l’anime Vampire in the Garden?

Vampire in the Garden è ora disponibile per lo streaming su Netflix da diversi giorni e la risposta di fan e critica è stata decisamente mista.

Sui siti Web di feedback basati sugli utenti, l’anime sta ottenendo un deludente 7,1/10 su IMDB e 7,26/10 su MyAnimeList. È interessante notare che la serie ha solo circa 3.300 recensioni individuali per Vampire in the Garden da entrambe queste piattaforme al momento della scrittura, un numero significativamente inferiore a quello che vediamo normalmente diversi giorni dopo una nuova versione di Netflix.

In linea con la nostra recensione rapida, la recensione più importante su IMDB è semplicemente intitolata “Avrebbe potuto essere molto meglio”. È interessante notare che le seguenti recensioni sono per lo più positive ma hanno titoli simili, “Esattamente quello che dice sulla latta”, “Triste, doloroso ma soddisfacente”, “Lo adoro, ma …” e “Ha bisogno di più profondità per uno dei migliori, ma ancora abbastanza buono per essere grande.

Un altro utente su MyAnimeList ha notato come la serie sia stata “benedetta da alcuni dei migliori valori di produzione e talenti degli anni 2020, ma non è riuscita a mantenere la palla al balzo dopo essere inciampata ed essere caduta nella stessa direzione, inibendo trabocchetti che i suoi predecessori devono ancora scalare fuori da.”

“La storia si è sviluppata così in fretta che non hanno nemmeno dato al pubblico il tempo di capire la storia e conoscere abbastanza bene i personaggi. Gli eventi si stanno sviluppando molto velocemente, non sono riusciti a trasmettere molto le emozioni, stiamo guardando una storia molto drammatica, ma tutto è così veloce che non ho nemmeno avuto il tempo di essere triste :/ Tutti i personaggi hanno un retroscena molto buono. Allegro, lo zio di Momo, Eliseo… È stata una decisione molto sbagliata inserire una storia di almeno 20-25 capitoli in 5 capitoli. Vorrei che WIT avesse dedicato abbastanza tempo ai personaggi e alla storia per prendere vita” – Utente ‘simaltongo’, tramite IMDB.

Anche le recensioni della critica sono state principalmente positive, ma spesso mettendo in discussione i limiti precedentemente rilevati. Decider dice che dovresti “STREAM IT” e nota come “Non vorrai perderti questo”. ReadySteadyCut dà a Vampire in the Garden un 4/5 e un 7/10 su FictionHorizon.

“Quindi, se stai cercando una storia drammatica di disperata speranza che lotta per sopravvivere in un mondo diventato freddo, Vampiro in giardino dovrebbe fornire tutto ciò che stai cercando. Nonostante la sua breve durata, crea personaggi completamente realizzati e racconta una storia che vale la pena vivere”. – Ma perché Tho Podcast.

Il vampiro in giardino è stato un ottovolante così emozionante. È deprimente ma salutare dall’inizio alla fine. Mi ha fatto strappare un po’ la fine. 9/10 pic.twitter.com/dcN0J9tkA9 — A. Malik (@Amalik76754778) 16 maggio 2022

Di Tom Llewellyn

