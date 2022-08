“Una vita di delusione e rabbia distillata”: cosa ha fatto appello a Gwendoline Christie di Game of Thrones per passare da una rispettata guerriera a sovrana dell’inferno?

Nonostante la sua fine deludente, Game of Thrones era un bestia da spettacolo che ci ha presentato alcuni artisti straordinari che interpretano personaggi indimenticabili. È un vero piacere guardare i molti attori da Game of Thrones ora fa apparizioni in spettacoli e film Netflix. Di sicuro, il nostro maestro cospiratore, Mignolo (Aidan Gillen) non ha perso il tuo occhio acuto quando è apparso come Aberama Gold dentro Peaky Blinders. Inoltre, hai notato il leader del Uomini senza volto (Tom Wlaschiha) nel ruolo del complice russo di Hopper Cose più strane? Un altro personaggio amato di Game of Thrones che abbellisce la piattaforma di streaming è Gwendoline Christie. Tl’onorevole e fiera Brienne di Tarth è tutto pronto per incarnare il angelo caduto Lucifero Morningstar.

Cosa ha spinto Gwendoline Christie a interpretare Lucifero?

In una recente intervista con Den of Geek, Gwendoline Christie ha avuto un cuore a cuore il suo viaggio verso L’uomo di sabbia. Alla domanda su L’appello di Luciferoha candidamente approfondito il suo desiderio di interpretare un “gamma di parti” dopo la sua interpretazione di Brienne. Dopo che le è stato offerto il ruolo, è stata “estremamente lusingato ed eccitato per l’opportunità di interpretare qualcuno così malvagio.

Parlando del personaggio stesso, ha illustrato: “Lucifero è una vita di delusione e rabbia distillata. [Lucifer] non è interessato a fare la cosa giusta, solo a soddisfare i loro bisogni immediati, non importa quanto meschini”. I creatori volevano mantenere l’essenza del Lucifero concettualizzata da Neil Gaiman e in “in qualche modo essenziale, assomiglia a Lucifero nei fumetti.“Gwendoline ha anche condiviso che lei”come interprete, può sembrare androgino, e questo sembrava giusto per questo Lucifero.

Nonostante alcune grandi reazioni dei fan, la decisione di Gaiman di scambiare Lucifer per il “incredibilmente potenteGwendoline Christie potrebbe essere solo un colpo da maestro. Christie ha anche parlato del processo di ripresa e dell’onore di lavorare con Neil e della sua visione. “Neil ha scritto i fumetti [30] anni fa, quindi a volte diceva che c’erano cose che avrebbe cambiato o aggiornato. Ma poiché ha avuto una voce così forte in tutto questo, ti sei sentito molto nelle mani migliori.

Il diavolo si presenta in molte forme

Il principe delle tenebre, Satana, Belzebù e molti altri. Il diavolo ha molti nomi e ancora più rappresentazioni nella letteratura e sullo schermo. Dal biblico angelo caduto a Brad Pitt Il diavolo proprio, Al Pacino dentro Avvocato del diavolo, le iconiche immagini di Lucifero di John Milton in Paradiso perduto e le numerose ricreazioni per film horrorS, abbiamo visto innumerevoli marchi e disegni di Satana.

Il più recente è stato anche a interpretazione di Lucifero di Neil Gaiman da L’uomo di sabbiainterpretato da Tom Ellis. Umanizzare il diavolo, Lucifero su Netflix era un interpretazione esilarante del personaggio minaccioso. Ora con il adattamento live-action di The Sandmansiamo super entusiasti che Gwendoline Christie ce la regali rievocazione del sovrano dell’inferno e il faccia a faccia con The Sandman alias Dream.

L’attesa per la realizzazione del capolavoro di Neil Gaiman è quasi finita. L’uomo di sabbia volere premiere mondiale il 5 agosto su Netflix. Nel frattempo, fateci sapere cosa ne pensate di Gwendoline Christie nei panni di Lucifer Morningstar, nei commenti.

