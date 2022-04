Una vera storia dell’orrore americana su Netflix?

Pubblico prigioniero: una vera storia dell’orrore americana – Questa è la storia di come viene raccontata una storia e di come la lente d’ingrandimento dei media influisce sui personaggi catturati nella narrazione. I fratelli Ashley e Steven Stayner Jr. non hanno mai conosciuto il loro famoso padre Steven, il bambino vittima di uno scioccante rapimento in California, tragicamente morto in un incidente quando erano giovani. Nel 1972, Steven, di sette anni, andò a scuola e non tornò mai più a casa. Sua madre Kay lotta per mantenere i media interessati al caso e per tenere unita la sua famiglia. Poi, dopo sette anni, un miracolo: Steven ritorna. I media non ne hanno mai abbastanza della storia e scendono freneticamente nella casa degli Stayner, ma questo non è il finale di Hollywood che sembra essere. Steven Stayner, mostrato. (Per gentile concessione di Hulu) – Stills episodici

Netflix ha un’ampia quantità di eccellenti docuserie che coprono alcune storie di crimini davvero intriganti e gli abbonati non ne hanno mai abbastanza di questo contenuto avvincente. Quindi non sorprende sapere che molti si stanno sicuramente chiedendo se Pubblico in cattività: una vera storia dell’orrore americana è un’opzione per lo streaming ora.

La miniserie parla del bambino di sette anni di nome Steven Stayner, scomparso nel 1972 e poi tornato dalla sua famiglia, che ha scatenato il movimento del “pericolo straniero” negli anni ’80. Molti ricorderanno anche le riforme legali che hanno avuto luogo per evitare che ciò accada di nuovo, e c’è stato persino un film per la televisione trasformato in una serie in prima serata che è stata vista da 70 milioni di persone.

Ciò che distinguerà questo dalla concorrenza è il modo in cui lo spettacolo dà uno sguardo all’evoluzione della narrativa del crimine vero come risultato del viaggio di 50 anni della famiglia con due fratelli al centro, uno considerato un mostro e l’altro un eroe. Il modo in cui le cose si svolgono in questi tragici eventi non è mai quello che ci si aspetta e avere una prospettiva ben congegnata su questo argomento rende Pubblico passivo un affare utile dall’inizio alla fine.

Continua a leggere per vedere se Pubblico in cattività: una vera storia dell’orrore americana è una delle tante opzioni avvincenti su Netflix in questo momento!

Captive Audience è disponibile su Netflix?

Non mancano i titoli di docuserie avvincenti su Netflix e lo streamer continua ad aggiungerne sempre di più. Ma sfortunatamente, Pubblico passivo non è disponibile su Netflix.

Non avendo Una vera storia dell’orrore americana nella formazione non è eccezionale e alcuni lo troveranno non l’ideale. Ma prima di salvare del tutto, ecco solo alcune delle avvincenti serie di documentari pronte per essere guardate ora su Netflix, incluso Jimmy Savile: una storia dell’orrore britannica, Sophie: Un omicidio in Occidente sughero,Lo Squartatore e Il burattinaio: caccia all’ultimo truffatoresolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Captive Audience

Pubblico in cattività: una vera storia dell’orrore americana è disponibile per lo streaming su Hulu.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: