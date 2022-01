Una trilogia di Kanye arriverà su Netflix a febbraio 2022

Il documentario Netflix del musicista vincitore del Grammy Kanye West Jeen-Yuhs: una trilogia di Kanye ha alcuni importanti aggiornamenti e se sei un fan di una delle più grandi icone musicali di tutti i tempi, allora vorrai assolutamente ascoltarlo!

Il documentario ha ricevuto ufficialmente non solo un fantastico teaser, ma anche una data di uscita in arrivo che puoi sicuramente aspettare con impazienza. Vi diciamo la data di uscita e molto altro di seguito.

Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy data di uscita

Segna i tuoi calendari perché quello di Kanye West Jeen-Yuhs: una trilogia di Kanye arriverà sui tuoi schermi Netflix mercoledì 16 febbraio 2022!

Tra poche settimane, il film Netflix del 2022 non solo ci permetterà di sbirciare nella mente di questo genio musicale, ma ci permetterà anche di vedere i video dietro le quinte di alcuni dei più grandi successi di West, come il suo primo… mai collaborazioni con leggende della musica come Kid Cudi e Pharrell Williams.

Tuttavia, con questo documentario in lavorazione da 21 anni, si può anche presumere che vedremo anche alcuni dei momenti più bassi di West nella sua vita che includono l’improvvisa scomparsa di sua madre, Donda West.

Tutto questo e altro ancora puoi vedere nel trailer ufficiale del prossimo documentario in tre parti di Kanye West di seguito.

C’è di più da dove viene! Anche la logline ufficiale per il titolo 2022 è qui:

Un importante documentario presentato in tre atti di Clarence “Coodie” Simmons e Chike Ozah, jeen-yuhs: A Kanye Trilogy è un ritratto intimo e rivelatore dell’esperienza di Kanye West, che mostra sia i suoi giorni formativi che cercano di sfondare sia la sua vita odierna come un marchio e un artista globale.

È un film che sicuramente ci farà ridere, piangere ed essere pieni di un senso di orgoglio per aver assistito all’ascesa del genio musicale Kanye West. Senza dubbio, non vorrai perderti un solo secondo di questa uscita anticipata.

Non dimenticare di catturare Jeen-Yuhs: una trilogia di Kanye in anteprima mercoledì 16 febbraio 2022 su Netflix.