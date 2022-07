Una sequenza d’azione esplosiva seguita da “Hey, Sunshine” Chris Evans in “The Grey Man” non è altro che una delizia

È impossibile parlare di film d’azione e thriller e per non parlare L’uomo grigio. Il film, che è recentemente arrivato su Netflix, sta ricevendo ammirazione ridefinire l’azione nei film. Con alcuni dei migliori attori del mondo, i Russo Brothers hanno prodotto davvero un film fantastico lavoro che è nell’attuale elenco di tendenze di Netflix. C’erano alcune scene epiche nel film che hanno completamente rubato la scena. Eccone uno che è rimasto impresso nella mente degli spettatori.

La resa dei conti tra Ryan e i personaggi di Chris in The Grey Man e lo straordinario dialogo che ne è seguito ha fatto impazzire gli spettatori

pensando a come dice Chris Evans "Ehi, Sole" in THE GREY MAN pic.twitter.com/32II7IaKm2 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 25 luglio 2022

In un recente tweet condiviso da Netflix, hanno evidenziato la scena in cui l’agente della CIA, Signoria di Corte (Ryan Gosling), ha fatto esplodere il carro armato, e lui e il suo ex collega (Chris Evans) hanno finito per litigare per minuti di fila. L’unico dialogo che ha seguito il combattimento è stato lo sbalorditivo di Chris Evans “Ehi, sole” mentre sbatte Ryan contro il muro. Questa è diventata una delle scene preferite del film e i fan non potevano smettere di essere d’accordo con noi per lo stesso.

Quel saluto HELLO SUNSHINE da Lloyd a Six è violenza psicologica passiva-aggressiva da manuale. @NetflixGeeked @CEvansNews #TheGrayMan #LloydHansen — Breckan Revere (@BreckanRevere) 25 luglio 2022

Una versione estesa di “John wick” con 3 personaggi secondari tra loro ma scherzando a parte è un grande spettacolo divertente. — Ahmed Jawwad (@JawwadA84506207) 25 luglio 2022

chris evans dicendo “hey sunshine” ha vissuto senza affitto nella mia testa da quando l’ho visto. https://t.co/NfiPT6DGD4 — Marina Castro (@imarinacastro) 25 luglio 2022

La trama era che ho perso la trama subito, ma mi sono divertito e Chris è stato fantastico. https://t.co/xDg1qpsh4f — Chloe (@GlowySweetFab) 25 luglio 2022

Dovete guardare tutti questo film. #TheGrayMan #Ballsy https://t.co/fgXIrc7rBk — FarmerSTR (@MCIronMan) 25 luglio 2022

L’idea originale dietro il film e da dove è venuta

Il film inizia con Court Gentry, alias l’ingresso di Sierra Six nella CIA su raccomandazione, e il suo dinamico duo con il suo collega, Dina Miranda, che ha sempre le spalle. Lavorano in una squadra di alto livello e danno la caccia agli assassini e alle persone cattive del paese.

Ma presto, l’agente ottiene l’accesso ad alcune delle informazioni segrete di cui non fa sapere al sistema. Alla fine, tutti iniziano a seguirlo per ottenere le informazioni. Quindi International Assassins e il suo ex collega, che un tempo era lui stesso un agente della CIA, Lloyd, interpretato da Chris Evans, gli danno la caccia per acquisire la chiave.

Questo film è un adattamento dell’omonimo libro scritto da Mark Greaney. Sebbene il libro e il film presentino alcune enormi differenze, la trama è stata parallela in entrambi. Riposo tutti gli altri personaggi sembrano essere sdirettamente dal libro e devastare la terra. Tutto ciò che riguarda il film, tranne alcuni fatti banali, è in linea con la fonte originale.

