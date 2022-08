Una mamma per amica lascerà Netflix nel 2022?

Gilmore Girls è stato a lungo uno dei preferiti dagli abbonati Netflix, ma con così tanti spettacoli che hanno lasciato lo streamer negli ultimi anni è comprensibile che i fan dell’amato classico stiano diventando ansiosi per il suo futuro su Netflix.

Nei suoi giorni di gloria, Netflix ospitava alcuni dei più grandi programmi di conforto dei fan, tra cui artisti del calibro di Friends, The Office, Gossip Girl, Parks e Rec e altro ancora. È ciò che ha attirato così tanti su Netflix in primo luogo: la possibilità di rivedere tutti i tuoi programmi preferiti non più in onda o di poter finalmente iniziare a guardarli dall’inizio.

Tuttavia, quando i nuovi servizi di streaming hanno iniziato a spuntare fuori, Netflix ha gradualmente salutato sempre più il suo catalogo evergreen poiché gli studi hanno deciso di non rinnovare i loro accordi di licenza. In tal modo, gli spettacoli che un tempo erano elementi fondamentali di Netflix sono passati ai suoi concorrenti mentre gli studi cercano di creare il catalogo del proprio servizio di streaming come destinazione di streaming esclusiva per gli spettacoli che un tempo chiamavano Netflix la casa.

Mentre molti classici sono stati rimossi da allora, ce ne sono alcuni che rimangono ancora inclusi Ragazze Glimore, ma potrebbe lasciare troppo presto Netflix?

Una mamma per amica lascerà Netflix quest’anno? (2022)

Se sei nel mezzo di un Gilmore Girls Riguarda su Netflix abbiamo delle buone notizie per te, il film drammatico interpretato da Lauren Graham e Alexis Bledel non lascerà Netflix nel 2022. Netflix mantiene ancora i diritti di streaming della serie, il che significa che lo spettacolo non sarà ritirato dal suo catalogo quest’anno e continuerà a essere disponibile per lo streaming quest’anno e anche nel prossimo futuro!

Una mamma per amica: un anno nella vita lascia Netflix nel 2022?

Oltre a rimanere la casa in streaming Gilmore Girls, Netflix rimarrà anche la casa di streaming esclusiva per Una mamma per amica: un anno nella vita che non lascerà Netflix nel 2022. Anche se abbiamo visto altri Netflix Originals, come i drammi Marvel-Netflix, lasciare Netflix quest’anno, Un anno nella vita non lascerà Netflix a breve e rimarrà disponibile per lo streaming per gli anni a venire.

Quando potrebbe lasciare Netflix una mamma per amica?

Secondo un rapporto di What’s On Netflix, il primo Gilmore Girls potrebbe lasciare Netflix nel luglio 2026 poiché si dice che Netflix manterrà i diritti di licenza per lo streaming della serie fino al 1 luglio 2026. Non è ancora noto se Warner Bros. Television sceglierà di consentire a Netflix di rinnovare la sua licenza che aiuterebbe a mantenere il mostra su Netflix oltre il 2026, ma sembra improbabile che si verifichi un accordo.

Con la concorrenza in crescita, si prevede che la Warner Bros. Television sceglierà di non rinnovare il suo accordo con Netflix quando scadrà nel 2026 in modo da poter trasferire la serie sul proprio marchio di streaming, HBO Max. Se ciò dovesse accadere, sembra probabile Gilmore Girls potrebbe lasciare Netflix già il 1° luglio o il 2 luglio 2026 prima di passare a una nuova piattaforma di streaming.