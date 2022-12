Una mamma per amica ha un episodio di Natale?

Ogni caduta, Gilmore Girls i fan di tutto il mondo riavviano l’adorata serie drammatica madre-figlia per la milionesima volta. C’è qualcosa nella stagione autunnale che è anche il momento perfetto per ritrovare Lorelai e Rory.

Mentre Gilmore Girls potrebbe essere noto per la loro parentela con la caduta, Lorelai Gilmore ha anche un attaccamento emotivo alla neve che rende la serie un orologio ideale durante l’inverno. Proprio come Lorelai può sentire l’odore della prima neve prima che cada, i fan di Gilmore possono percepire i migliori episodi da guardare quando la temperatura scende quasi allo zero.

Ma la serie di successo WB/CW ha qualche episodio natalizio che i fan possono guardare? L’episodio del Ringraziamento della terza stagione è classico, e faresti meglio a credere che anche i Gilmores sappiano come festeggiare il Natale.

Episodi natalizi di Una mamma per amica

A causa della sua ambientazione a Stars Hollow, nel Connecticut, una piccola città immaginaria fuori Hartford, l’esterno innevato della serie ha reso più episodi natalizi senza nemmeno provarci. Ma in realtà ci sono stati più episodi dell’amata serie che si sono effettivamente svolti durante le vacanze.

Ecco tutti gli episodi a tema natalizio di Gilmore Girls:

Stagione 1, episodio 10: “Perdono e roba del genere”

Stagione 2, episodio 10: “The Bracebridge Dinner”

Stagione 7, episodio 10: “Merry Fisticuffs”

Stagione 7, episodio 11: “I segreti di Babbo Natale”

Un anno nella vita episodio 1: “Inverno”

La prima stagione celebra il Natale in vero stile Gilmore, il che significa che ci sono state molte complicate questioni familiari, ma c’è anche l’apparizione dell’iconico hamburger di Babbo Natale di Luke. Piuttosto che celebrare le vacanze, la stagione 2 risuona nell’altrettanto caotica cena di Bracebridge.

Gilmore Girls non presenta di nuovo in primo piano le vacanze di Natale fino all’ultima stagione, quando Luke e Christopher subiscono colpi fisici in “Merry Fisticuffs”, poi Lorelai celebra le vacanze a gennaio quando Rory torna a casa dal suo viaggio a Londra.

Certo, il primo episodio di Netflix Un anno nella vita la miniserie si svolge durante il trimestre invernale dell’anno titolare della vita. Ancora una volta, Lorelai si diverte nella neve e Star Hollow brilla di luci e decorazioni natalizie. È un appuntamento annuale da non perdere!

Qual è il tuo preferito Gilmore Girls Episodio natalizio? Condividi la tua scelta nei commenti e assicurati di guardare tutte e sette le stagioni, oltre alla miniserie revival, su Netflix!