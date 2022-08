Una guida per ogni membro di The Endless

Insieme a L’uomo di sabbia in arrivo su Netflix domani, 5 agosto 2022, i fan stanno per essere introdotti nel mondo oscuro, coinvolgente e affascinante della serie di fumetti di Neil Gaiman. Ma ci sono molti personaggi da tenere d’occhio nello show, alcuni dei quali sono conosciuti come un gruppo di fratelli denominato The Endless.

Morpheus, o Dream come viene spesso chiamato, è il principale Endless che seguiamo nello show in quanto è il protagonista “Sandman”. Ma Dream ha molti fratelli, tra cui Disperazione, Desiderio, Morte e altri. Molti vengono introdotti nello show nella prima stagione, ma ce ne sono molti altri che non incontriamo nei 10 episodi iniziali.

The Sandman: una guida a The Endless

La seguente guida illustrerà i vari membri di The Endless, inclusi quelli mostrati sullo schermo L’uomo di sabbia e quelli presenti solo nei fumetti.

Cosa sono gli Infiniti?

Il concetto di The Endless è difficile da spiegare, ma sono essenzialmente le incarnazioni antropomorfe di determinate forze nell’universo naturale, cose come la Morte e il Desiderio sono cose reali che i mortali sentono e incarnano quelle idee.

Ci sono sette fratelli e iniziano tutti con la lettera “d”. Sono Sogno, Destino, Morte, Distruzione, Desiderio, Disperazione e Delirio. Gli Endless sono i figli delle entità cosmiche Notte e Tempo.

L’infinito: sogno

Dream, noto anche come Sandman e Morpheus, e molti altri nomi, è la personificazione di sogni e storie. Controlla il regno noto come The Dreaming ed è il personaggio principale in L’uomo di sabbia. Tom Sturridge interpreta il personaggio della serie Netflix.

Sturridge è un attore nominato al Tony Award che ha anche recitato in produzioni come Effie Grey e il film Sega circolare di velluto.

L’infinito: il desiderio

Mason Alexander Park dà vita al desiderio L’uomo di sabbia. Il desiderio è il gemello della disperazione, entrambi i fratelli sono più giovani di Dream. Nei fumetti, Desire è crudele e ha una relazione tesa con Dream. Il desiderio spesso cerca di interferire negli affari di Dream.

Durante la chat con Den of Geek, Alexander ha rivelato cosa rende Desire ticchettante e il loro status di presenza antagonista nella serie. Il desiderio è un essere molto complesso e questo è evidenziato dalla natura scortese dei personaggi.

Potresti riconoscere Park dal loro ruolo nella serie di breve durata di Netflix Bebop cowboy. Hanno anche interpretato il ruolo principale in Edvige e il pollice arrabbiato nel primo tour nazionale dello spettacolo di Broadway.

L’infinito: la disperazione

L’attrice Donna Preston interpreta la gemella di Desire, Despair. Il ruolo della disperazione nello show è relativamente minore, almeno nella prima stagione. Ma lei e Desire hanno dimostrato di essere molto vicine e spesso lavorano insieme ai loro piani contro Dream e gli altri loro fratelli. Come suggerisce il nome, Despair incarna la disperazione e trascorre il tempo a meravigliarsi degli umani disperati del suo regno.

L’infinito: la morte

L’attrice britannica Kirby Howell-Baptiste interpreta la sorella maggiore di Dream, Death, nello spettacolo. È un essere molto gentile che fa entrare lentamente le anime nel suo regno. Spesso aiuta Dream a capire i mortali quando si sente perplesso.

Gli umani potrebbero temere la morte, ma in realtà è gentile e fa del suo meglio per facilitare il loro viaggio verso la morte. Howell-Baptiste è un’attrice notevole nota per il suo lavoro in spettacoli come Uccidere Eva e Il buon posto. Presta anche la sua voce alla serie Netflix Jurassic World Camp Cretaceo.

L’infinito: la distruzione

La distruzione è una parte unica di The Endless poiché è l’unico fratello ad abbandonare effettivamente il suo regno, quindi non ha un sigillo. A volte viene chiamato “Il Prodigo”. Finora, Destruction non fa parte della serie Netflix. Destruction appare come un uomo alto e robusto con i capelli rossi.

L’infinito: il destino

Il primo e il più anziano di tutti The Endless, Destiny controlla un regno noto come “The Garden” che presenta un tremendo labirinto di siepi. Appare come un cieco con un mantello con cappuccio e ha miliardi di anni.

L’infinito: delirio

Delirium è il fratello più giovane di The Endless ed era precedentemente noto come Delight, come l’incarnazione del piacere e della gioia. Successivamente è passata a Delirium per ragioni sconosciute. Nei fumetti, Destruction le presta il suo cane parlante Barnabas. L’aspetto di Delirium cambia spesso a causa del suo umore fluttuante, ma generalmente è una ragazza piccola e magra con capelli multicolori e abiti eccentrici.