“Una famiglia modello”: la Corea propone un altro thriller da mangiarsi le unghie ispirato a “Ozark”

Dopo una lunga e impressionante corsa, Netflix Original Ozark è terminato all’inizio di quest’anno. E da allora ha lasciato un vuoto. Tuttavia, un recente thriller coreano potrebbe essere la cosa giusta di cui hai bisogno per sentire quel grande buco di Ozark. A Model Family su Netflix trae molte somiglianze da Ozark. È un dramma poliziesco discreto su una famiglia normale che viene coinvolta con lo squallore ventre della Corea del Sud. Se siamo riusciti a catturare la tua attenzione, continua a leggere per saperne di più.

Una famiglia modello sulla trama di Netflix

Park Dong Ha, un professore, sta attraversando una grave crisi finanziaria. Sua figlia adolescente è ancora a scuola e suo figlio ha bisogno di un importante intervento chirurgico per rimanere in vita. Aveva usato i soldi che la sua famiglia aveva risparmiato per l’intervento chirurgico per assicurarsi un posto permanente all’Università. Tuttavia, le cose non erano andate del tutto secondo i piani e ha perso tutti i soldi. Alla sua miseria si aggiunge la sua relazione tesa con sua moglie, Kang Eun Ja, che ne ha abbastanza di vivere in questo modo e vuole il divorzio. Una volta, mentre tornava a casa dal lavoro, un furgone si schianta contro la sua macchina.

Ma dopo ulteriori indagini, trova due cadaveri e una borsa piena di contanti. Con una mossa disperata, prende i soldi e seppellisce il corpo nel suo cortile. Si scopre che sua moglie aveva una relazione con uno dei morti. Ma non sa di essere stato coinvolto inconsapevolmente in un cartello della droga e in un’operazione di polizia sotto copertura che sta cercando di sballare il cartello.

Chi sono i membri del cast?

Una famiglia modello vedrà i seguenti attori interpretare ruoli fondamentali e di supporto:

Jung Woo

Yoon Jin SEO

Parco Heesoon

Kim Sun Oh

Shin Run Soo

Park Doo Shik

Kim Shin Bi

Parco Ji Yeon

Seok Min Ciao

Tutti i 10 episodi di A Model Family sono attualmente in streaming su Netflix. Durano quasi un’ora, ma se ti piacciono i thriller grintosi, passerai attraverso gli episodi di un’ora.

Riusciranno Dang Ha e la sua famiglia a sfuggire alle grinfie del cartello e della polizia, o abbracceranno il mondo del crimine come i Byrdes in Ozark? Cosa ne pensi?

