Una delle spiagge più solitarie dell’Australia ha visto Ryan Gosling in visita con la troupe per girare il suo prossimo film

Anche se Ryan Gosling sta girando in un angolo molto appartato del mondo, non c’è modo che possa nascondersi agli occhi dei media e del pubblico. E ciò che lo porta nelle notizie sono le riprese del suo prossimo film Il ragazzo caduto. L’attore 42enne è stato visto girare in molte località in Australia, in particolare a Sydney.

Aaron Taylor-Johnson e Ryan Gosling girano “THE FALL GUY” a Sydney, in Australia. Trama: uno stuntman (Gosling) malconcio e passato di moda si ritrova in un film con la star (Taylor-Johnson) per la quale ha doppiato molto tempo fa. pic.twitter.com/6mvKnosEhL — La Guida Cinephile (@CinephileGuide) 14 novembre 2022

Il ragazzo caduto è basato su un programma televisivo degli anni ’80, andato in onda per un totale di cinque stagioni. È la storia di uno stuntman, che vive una doppia vita. Gosling sta ora girando la versione cinematografica di questo programma televisivo. Di recente, il set del film si è ora spostato in un’altra location.

LEGGI ANCHE: Dai un’occhiata all’Aussie Way of Life di Ryan Gosling ed Eva Mendes

Ryan Gosling inizia a girare su una spiaggia solitaria dell’Australia

Gosling e il team di Il ragazzo caduto si sono ufficialmente trasferiti in una spiaggia chiamata Kurnell. È una spiaggia molto isolata in Australia e la squadra ha creato un enorme set a Boat Harbor, sulla punta meridionale di Kurnell. Secondo Msn, sulla spiaggia erano parcheggiati enormi mezzi tecnologici, gru e altri macchinari pesanti.

Secondo i rapporti, l’enorme struttura, più simile a un edificio che è stato costruito, sembrava in qualche modo un’astronave fatta di un materiale simile all’oro. È stato costruito molto vicino all’acqua. Gosling era circondato da un sacco di membri dell’equipaggio e attrezzature pesanti del valore di milioni, comprese macchine fotografiche e macchinari a Kurnell.

È una delle nostre spiagge più solitarie, ma Kurnell oggi ha avuto un bagliore hollywoodiano quando un’enorme band di cast e troupe si è trasferita per girare il nuovo film di @RyanGosling. La spiaggia sta rapidamente diventando la scelta del regista per le scene d’azione a Sydney. https://t.co/OF81oZFF1j #7NEWS pic.twitter.com/vYK8t5z3F6 — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 30 novembre 2022

È passato molto tempo da quando Gosling ha iniziato a girare in Australia. Solo poche settimane fa, è stato avvistato mentre girava nelle vere location di Sydney. Non solo quello, Il notebook la star ha persino spento la metropolitana leggera di Sydney su una strada trafficata, tutto per il film.

Gosling è co-protagonista con Teresa Palmer ed Emily Blunt nel film. Secondo fonti, Blunt è arrivato a Sydney la scorsa settimana e presto inizieranno le riprese. Quando la produzione della versione cinematografica del programma è iniziata per la prima volta nel 2010, Martin Campbell è stato considerato per il ruolo di regista. Successivamente, Joseph McGinty Nichol, noto anche come McG, è stato suggerito per la regia.

Set elaborato per il nuovo film di Ryan Gosling The Fall Guy in costruzione https://t.co/u1rzxCoO4D tramite @DailyMailCeleb — La Casa Dei Sogni (@LaCasaDeiSogni6) 29 novembre 2022

Tuttavia, ora David Leitch sta dirigendo il film e l’uscita del film è prevista per il 1 marzo 2024.

LEGGI ANCHE: Cosa ha spinto Ryan Gosling a chiudere la metropolitana leggera di Sydney in mezzo a una strada trafficata?

Quale pensi sia la struttura costruita durante le riprese? Condividi le tue ipotesi nei commenti.

Il post Una delle spiagge più solitarie d’Australia ha visto Ryan Gosling in visita con la troupe per girare il suo prossimo film è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.