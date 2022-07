Una commedia nera americana del 1998 con Jamie Foxx e scritta e diretta da Ice Cube è ora in streaming su Netflix

“Usa quello che hai per ottenere quello che vuoi.” è uno dei potenti dialoghi di an commedia nera americana film che ora è in streaming su Netflix. Scritto e diretto da Cubetto di ghiaccioquesto film del 1998 ripercorre la storia di Diana “Diamante” Armstrong.

Il Circolo dei Giocatori è un film commedia emozionante uscito nel 1998. Ora, il film lo è streaming su Netflix. Tuttavia, con una valutazione media di 5,2/10, il film ha guadagnato un totale di $ 23.261.485 lordi. Scopriamo di più sul film.

Scritto, diretto e interpretato da Ice Cube – The Players Club

Diana Armstrong è una madre single. Prende un lavoro in a strip club per guadagnare soldi e crescere i suoi figli in un modo migliore. Ma togliersi i vestiti davanti agli sconosciuti le è stato facile rispetto a quanto la vita aveva già programmato per lei. Ne affronta molti sfide. Uno di questi era tenere il passo con il proprietario del club, Dolla Bill.

Diana sta anche conseguendo la laurea e questo stress lavorativo si aggiunge alle avversità che già sta affrontando. Aiuta anche suo cugino principiante a spogliarsi, Ebanorimani sulla retta e stretta.

Leggi anche: Il documentario di Sean “Puff Daddy” Combs “Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story” è ora in streaming su Netflix

Guarda il film per scoprire cosa succede con Diana. Lei ottiene la sua laurea? Che tipo di sfide deve affrontare? Per avere tutte le risposte, guarda il film qui su Netflix.

Il cast del film

Questi sono alcuni dei principali cast del film, tra cui Cubetto di ghiaccio lui stesso. Questo film era suo debutto direzionale.

Bernie Mac come Dollar Bill: l’oscuro proprietario disonesto di The Players Club

come Dollar Bill: l’oscuro proprietario disonesto di The Players Club Monica Calhoun nei panni di Ebony: il cugino più giovane di Diamond che perde il controllo dopo aver ottenuto un lavoro al The Players Club.

nei panni di Ebony: il cugino più giovane di Diamond che perde il controllo dopo aver ottenuto un lavoro al The Players Club. AJ Johnson nei panni di L’il Man: il portiere di piccole dimensioni del club che viene spesso schernito e danneggiato da St. Louis e dai suoi truffatori quando copre le assenze di Dollar Bill.

nei panni di L’il Man: il portiere di piccole dimensioni del club che viene spesso schernito e danneggiato da St. Louis e dai suoi truffatori quando copre le assenze di Dollar Bill. Cubetto di ghiaccio come Reggie: uno scagnozzo che lavora per St. Louis. Hanno mandato Reggie al Players Club per controllare gli affari di Dollar Bill.

come Reggie: uno scagnozzo che lavora per St. Louis. Hanno mandato Reggie al Players Club per controllare gli affari di Dollar Bill. Alessio Tommaso come Clyde: il migliore amico di Reggie che, come Reggie, ha sete di Ebano e lavora anche per St. Louis.

come Clyde: il migliore amico di Reggie che, come Reggie, ha sete di e lavora anche per St. Louis. Jamie Foxx come Blue: il disc jockey radiofonico del club e l’interesse amoroso di Diamond.

come Blue: il disc jockey radiofonico del club e l’interesse amoroso di Diamond. Lisa Raye nei panni di Diana “Diamond” Armstrong: una studentessa universitaria, mamma single e aspirante giornalista che trova lavoro al Players Club per raccogliere fondi per le sue tasse universitarie.

Hai visto questo film? Cosa ti piace di questo? Condividi le tue recensioni con noi.

Il post Una commedia nera americana del 1998 con protagonista Jamie Foxx e scritta e diretta da Ice Cube è ora in streaming su Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.