Una celebrazione LGBTQ+ su Netflix?

Distinguiti: una celebrazione LGBTQ+ è un titolo fantastico da guardare questo fine settimana se stai cercando un modo per portare un po’ di risate nel mese dell’orgoglio di quest’anno.

La nuova versione presenta così tante grandi celebrità nel settore della cabaret. Alcuni li conoscerai sicuramente, mentre altri diventeranno sicuramente il tuo nuovo comico preferito una volta ascoltato il loro set.

Ad ogni modo, tutti coloro che partecipano a questo speciale Netflix sono una forza da non sottovalutare, quindi dovresti assolutamente sintonizzarti il ​​prima possibile. Ma prima di guardare questa versione del 2022, vogliamo darti una rapida carrellata su cosa e chi puoi aspettarti di vedere. Controlla!

Distinguiti: una sinossi della celebrazione LGBTQ+

Distinguiti: una celebrazione LGBTQ+ è uno speciale di cabaret condotto nientemeno che da Billy in stradaè Billy Eichner. Lo speciale include vari comici appartenenti alla comunità LGBTQ+, che salgono tutti sul palco per raccontare le proprie storie esilaranti.

Il cast della commedia speciale Netflix include Sandra Bernhard, Margaret Cho, Eddie Izzard, Lena Waithe, Rosie O’ Donnell, Joel Kim Booster, Guy Branum, Fortune Feimster, Solomon Georgio, Judy Gold e Gli Upshaw l’attrice Wanda Sykes.

Patti Harrison, Sam Jay, Trixie Mattel, Bob the Drag Queen, Billy Porter, Sarah Paulson, Stephen Fry, Marsha Warfield e Tig Notaro sono volti ancora più famosi che puoi aspettarti di vedere in questo titolo.

Non vedi l’ora di vedere tutte queste grandi stelle sui tuoi schermi? Quindi sentiti libero di dare una sbirciatina al set rompicapo di Notaro di seguito.

Poiché questo speciale è una celebrazione di tutti e per tutti, puoi scommettere che ci sono molte più celebrità da dove viene!

Assicurati di andare su Netflix per iniziare lo streaming ogni secondo Distinguiti: una celebrazione LGBTQ+e stai alla ricerca di molti, molti altri spettacoli e film in uscita per il Pride Month 2022.