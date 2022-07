Un viaggio di sogni e incubi, Neil Gaiman ha impiegato 32 anni per dare vita a “The Sandman”

Neil Gaiman è un noto scrittore di graphic novel e racconti onorato con i premi Hugo, Nebula e Bram Stoker. I suoi romanzi, tra cui Stardust, American Gods, Coraline e The Graveyard Book, sono fantastiche fantasie. Ma la sua serie a fumetti L’uomo di sabbia è l’opera più popolare pubblicata dalla DC Comics. L’autore visionario sta finalmente portando il suo mondo di sbalorditiva immaginazione alla presentazione della vita reale. Il primo sguardo allo show di Netflix ha già scosso le menti degli spettatori. Come non abbiamo mai visto a vera incarnazione del Sogno che corre il mondo umano nel silenzio della notte. Vediamo cosa ha da dire lo stesso creatore dello spettacolo.

Neil Gaiman vede il mondo di Endless prendere vita nella versione di The Sandman

Lo scrittore ha atteso questo momento per più di 30 anni da quando il suo fumetto è stato pubblicato per la prima volta nel 1989. L’uomo di sabbia è un sogno diventato realtà per lui che mostra Tom Sturridge nei panni di Dream alias Morpheus. Perché vedere il mondo che hai creato con le tue mani sullo schermo è una cosa confortante ma esaltante.

Come l’abbiamo visto rivelare le informazioni sullo show nel primo video di Netflix. Il video includeva interviste al cast e ai creatori che condividevano le loro incredibili esperienze nel dare vita allo spettacolo.

Neil Gaiman ha dichiarato nel video: “Per 32 anni, Sandman è stata la cosa nei fumetti. Quest’anno sta diventando reale”.

Inoltre, ha aggiunto che gli spettatori saranno sorpresi di andare avanti con i personaggi in un viaggio meraviglioso. Perché tutti i sogni e gli incubi umani vengono creati in questo regno immortale. La magia sta spiegando le ali per volare in alto nell’inimmaginabile mondo delle sfide di questa stagione.

Ad esempio, il produttore Allan Heinberg ha affermato nel video che questo leggendario autore ha dato agli spettatori la speranza che la magia sia possibile. Pertanto, la serie ci farà credere che il mondo abbia dimensioni inesplorate. E ci sono cose, tranne la vita umana, di cui non siamo consapevoli. Questo spettacolo ci porterà in un mondo in cui i sogni diventeranno realtà.

Netflix lancerà questo adattamento della graphic novel il 5 agosto 2022. La stagione 1 ha sei episodi e i creatori hanno rivelato che ci sarà anche la stagione 2. Sei entusiasta di vedere tutti i poteri invincibili di questo mondo riunirsi?

