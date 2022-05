Un tweet ha rovinato i piani di Chris Evans con “The Grey Man”

Come l’aggiunta più fresca alla libreria di azione e avventura di Netflix, L’uomo grigio è in testa alle classifiche di prossima uscita. Il suo cast di stelle quasi perfetto è il primo punto di attrazione del film. Quindi la storia e il trailer affermano la sua grandezza, assicurando al film una collezione di successo al botteghino. L’uomo grigio con i suoi $ 200 milioni bilancio, è il il film originale Netflix più costoso fino ad oggi, legando con Ryan Reynolds Avviso rosso. Twitter è esploso da quando Netflix ha pubblicato il trailer e il Tweet di questo fan potrebbe aver rovinato i piani di Chris Evans con il film in uscita.

Perché questo tweet ha rovinato i piani di Chris Evans L’uomo grigio?

È naturale che un film così tempestato di stelle sia il discorso di Twitter. Quando Netflix ha caricato il trailer su Twitter, i fan erano increduli su quanto fosse ricco di energia e divertimento. Il seguente fan ha detto qualcosa che potrebbe rendere triste Chris. Ecco il Tweet:

Adoro quanto sia riconoscibile la tua voce @ChrisEvans puoi interpretare il personaggio più malvagio ma con la tua voce so ancora che sei un adorabile idiota 🫶 non vedo l’ora di guardare — Munah-Hime Mari-Antoinnette Garcia Espinoza (@Munah_Hime) 24 maggio 2022

Ti chiedi che danno potrebbe fare un Tweet così dolce? Chris Evans una volta ha detto che voleva interpretare ruoli più impegnativi, in contrasto con i suoi ruoli eroici nei film di supereroi. Sembra che Chris potrebbe aver trovato quello che voleva con The Grey Man, dato che interpreta Lloyd l’antagonista e uno psicopatico.

Ma questo fan dice di amare quanto sia riconoscibile la voce di Chris e che lo fa sembrare un idiota anche se interpreta l’antagonista. Il tweet deve essere straziante per Chris, dato che i suoi solidi sforzi per essere un antagonista sono appena risultati sciocchi.

Cosa c’è dentro L’uomo grigiola scatola?

L’uomo grigio è sospettato di essere il più grande film dell’anno su Netflix. Nel cast Ryan Gosling, Chris Evans, Andrea De Armas. Ha anche Regé-Jean Page di Bridgerton! E un noto attore indiano Dhanush. Gli attori secondari includono Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Jessica Henwick e Robert Kazinsky.

La storia segue una spia della CIA che si fa chiamare The Grey Man, il suo vero nome è Court Gentry ed è interpretato da Ryan Gosling. Scopre accidentalmente alcuni oscuri segreti della CIA e così un suo ex collega, Chris Evans, gli mette una taglia in testa, che dà il via a una caccia all’uomo globale per L’uomo grigio con tutti gli assassini internazionali di serie A dopo di lui. Ecco il trailer:

Il film è diretto dai fratelli Russo vincitori del premio Emmy; famoso per aver diretto la Marvel guerra infinita e Fine del gioco. Nessuno ha bisogno di essere convinto da guardare L’uomo grigio. Come andrà a finire questo thriller di spionaggio non è nemmeno una domanda. Quale del cast stellare è il tuo preferito? Fatecelo sapere nei commenti. Fino allo streaming, dai un’occhiata ad altre cose su Netflix.

