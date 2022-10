“Un sacco di buchi nella storia” – Quando Ryan Reynolds e Jimmy Fallon hanno quasi rotto Camila Cabello per il gatto di Taylor Swift

Nel corso degli anni, abbiamo tutti visto Ryan Reynolds mostrare il suo carisma esilarante sui social media e nelle promozioni cinematografiche. I suoi momenti di intervista sono sempre divertenti e i fan adorano quando trolla le persone intorno a lui. Fortunatamente, riusciamo regolarmente a cogliere quegli scorci della sua straordinaria personalità attraverso i programmi di chat in cui si siede con l’ospite per una chiacchierata.

Uno dei migliori spettacoli che ci regalano alcuni dei momenti più divertenti è Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon. Ad esempio, Ryan e Jimmy hanno giocato a blackjack e si sono dati uno schiaffo in faccia. Non abbastanza prove per te? Ecco un’istanza in cui il Piscina morta star e Jimmy Fallon hanno quasi rotto Camila Cabello per il gatto di Taylor Swift.

Camila Cabello ha quasi ceduto alle critiche di Ryan Reynolds e Jimmy Fallon sul gatto di Taylor Swift

Durante un’apparizione su Lo spettacolo di stasera nel 2019, Ryan Reynolds e Camila Cabello hanno interpretato True Confession con Jimmy Fallon. La trama del gioco prevedeva alcune confessioni che i giocatori devono convincere gli altri a essere vere. Nel frattempo, i giocatori decideranno se è vero o falso dopo che la persona una volta ha narrato la storia di fondo di ciò che è successo.

A sua volta, la cantante dell’Avana ha condiviso la storia di come ha perso il gatto malato di Taylor Swift. “E in pratica mi ha chiesto di prendermi cura del suo gatto. Il suo gatto aveva una specie di rara infezione allo stomaco,” spiegò Cabello.

Ha inoltre aggiunto che il gatto era scivolato via quando era uscita per un lavoro. Reynolds, che era scettico sulla storia, continuava a fare domande “Dove sei? Quale città?” e la chiamò per essere lì “un sacco di buchi nella storia.” L’attore non era convinto perché era amico di Taylor Swift e sapeva che non avrebbe lasciato il suo animale domestico malato a girovagare.

Poi Reynolds e Fallon le hanno chiesto i nomi delle guardie e la cantante di Senorita è andata fuori di testa. Lei ha urlato: “Non conosco il suo nome. Lei ne ha 13″ e l’attore e l’ospite finalmente si sono convinti. Tuttavia, era falso e sono rimasti intrappolati nell’intera storia inventata. Il Ragazzo libero La star è rimasta scioccata nel vedere con quanta intelligenza Cabello ha interpretato la parte e ha mentito senza essere catturato.

Cosa ne pensi della star intelligente e sarcastica che viene ingannata da questa bellissima cantante? Condividi i tuoi pensieri con noi nella sezione commenti.

