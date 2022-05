Un ritorno al passato quando Jason Bateman è salito casualmente sul palco per ritirare il suo Emmy come miglior regista per “Ozark”

È stato un lungo viaggio instancabile, ma lo spettacolo quello Ozark è stato è finalmente concluso. Quindi forse ora è il momento migliore per guardare indietro alle stagioni e ai risultati precedenti dello spettacolo eccezionale. E se diciamo raggiunto, come possiamo lasciare gli Emmy che lo show ha vinto? Jason Bateman da solo ha vinto due dei maggiori Emmy per il suo ruolo di regista e attore nello spettacolo. Tuttavia, se ricordate l’era prima della pandemia 2019 quando Jason ha vinto l’Emmy, devi ricordare come Internet è esploso completamente a causa della sua reazione alla vittoria.

Diamo un’occhiata al tempo in cui tutto andava bene, e Jason era ancora divertente senza nemmeno dire una parola.

La reazione di Jason Bateman alla vittoria di un Emmy

La telecamera è puntata su di te perché sei destinato a sembrare disinvolto, felice di essere nominato. E generalmente indifferente a quello che sta succedendo. Naturalmente, la maggior parte di loro probabilmente sta urlando, e chissà cos’altro, internamente.

Jason Bateman, d’altra parte, era così indifferente al Emmy 2019 che sembrava quasi completamente all’oscuro di aver vinto.

Orologio-

Naturalmente, è stata quella frazione di secondo del generale, “Eh?” -ness che ha attirato l’attenzione di tutti da allora Gioco di Troni era ampiamente previsto che vincesse, con due registi – sì, DUE – in gara.

Nonostante questo, Jason Bateman è emerso vittorioso. Bateman ha vinto per il suo ruolo di contabile nella serie poliziesca di Netflix Ozark. Nella serie, è stato produttore esecutivo, diretto ed è apparso.

Anche in questo caso, lo stupore sul volto di Bateman potrebbe non essere stato registrato, ma è stato avvertito da tutti intorno a lui, anche quelli nel Game of Thrones squadra. Questa coincidenza è stata anche la notte in cui Julia Garner ha vinto un Emmy per la sua interpretazione di Ruth.

Cosa ha da dire sulla vittoria

Anche se, in quel momento, Jason è stato colto alla sprovvista dalla sua vittoria. Da allora, ha avuto molto da dire sulla sua vittoria dell’Emmy per la regia.

Nel nuovo video d’addio a Ozark, Bateman si è rivolto specificamente al suo Emmy per la regia perché dice: “Era quello che ero originariamente attratto da questo lavoro.

Oltre alla regia, Jason ha anche vinto un Emmy come miglior attore per la sua straordinaria interpretazione di Marty Byrde.

Cosa ne pensi della reazione di Jason alla vittoria? Fateci sapere nei commenti.

