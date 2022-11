Un ritorno al passato quando il baby shower di Meghan Markle ha causato inaspettatamente caos mediatico per Natalie Portman

Che si tratti di una star del cinema, della musica o di qualsiasi altro personaggio pubblico, è quasi impossibile evitare i paparazzi. Il nome e la fama vengono con l’attenzione dei media voluta e indesiderata. E per una star televisiva diventata reale come Meghan Markle, l’occhio pubblico costante è ancora più difficile da scrollarsi di dosso. In effetti, anche molto prima della famigerata uscita di Harry e Meghan dalla Casa di Windsor, come nuovo Royal, la Duchessa del Sussex era sempre sotto i riflettori.

Tanto che la presenza di Meghan Markle una volta ha causato il caos per un’altra celebrità. Nel 2019, non per colpa loro, l’attrice Natalie Portman e la sua famiglia sono state invase dai fotografi. Scopriamo cosa è successo.

Il baby shower reale di Meghan Markle ha colpito inavvertitamente Natalie Portman

Ai tempi di Meghan Markle era incinta del suo primogenito, Archie, la Royal lady è venuta negli Stati Uniti per il suo baby shower. Questo è stato il primo viaggio a casa della duchessa dalle nozze reali. Mentre i dettagli del baby shower dovevano essere riservati, nessuna quantità di segretezza potrebbe tenere a bada i media. Non sorprende che ci fosse un’enorme folla di paparazzi fuori dal locale, The Mark Hotel-Manhattan.

Per coincidenza, il V per Vendetta anche l’attrice, Natalie Portman, era nello stesso hotel. Chiaramente, il L’attrice premio Oscar e la sua famiglia non si aspettavano il caos dei media. Forse durante una vacanza in famiglia, l’attrice indossava un abbigliamento casual, indossava scarpe da ginnastica, uno chignon disordinato e un look senza trucco. C’erano così tante telecamere che scattavano a lei e alla sua famiglia che loro dovette sgattaiolare fuori in fretta dall’hotel Upper Eastside. Sfortunatamente, c’erano solo nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Poco dopo la loro uscita, anche i Lady Sussex sono emersi dalla sede. non mi piace il Cigno nero attrice, la prima Abiti sembrava preparato per la fotocamera. Con un look tutto nero con sfumature abbinate, la duchessa è passata davanti ai media tenendo il suo pancione. Le sue classiche décolleté color carne completavano il suo outfit minimal, senza fronzoli e chic.

Oggi il Duca e la Duchessa di Sussex vivono in a splendida villa a Montecito, in California, dove crescono i loro due figli, Archie e Lilibet. I due gestiscono insieme anche una società chiamata Archewell Inc., che include la loro organizzazione senza scopo di lucro e una casa di produzione. Mentre molto è cambiato dal 2019, un aspetto che rimane è l’attenzione dei media.

Cosa faresti al posto di Natalie Portman? Fateci sapere nei commenti.

