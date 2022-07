“Un po’ soprannaturale” – Joseph Quinn si apre su come Eddie Munson potrebbe tornare nella quinta stagione di Stranger Things

Sconosciuto Le cose Stagione 4 Volume 2 ha onorato Netflix venerdì. Durante il fine settimana, molti fan si saranno sintonizzati sullo spettacolo e si sono spezzati il ​​cuore per il destino di due amati personaggi. Le azioni di Vecna ​​hanno visto le membra di Max Mayfield spezzarsi, i suoi occhi sanguinare e il suo cuore fermarsi per oltre un minuto. Mentre Undici a cavalcioni e l’ha salvata, non è stata in grado di salvare Eddie Munson.

Il leader dell’Hellfire Club e un chitarrista incredibilmente bravo hanno incontrato la sua morte dopo “Non è scappato”. Munson ha affrontato i Demobat frontalmente con una lancia e uno scudo e ha tenuto duro prima di essere sopraffatto. Ciò significa che il suo personaggio è finito e spolverato, ma ci sono ancora modi per farne parte Cose più strane Stagione 5.

In una chat esclusiva con RadioTimes.com, Giuseppe Quinn fornito la sua opinione su un potenziale ritorno. Egli ha detto: “Io e Joe Keery (Steve Harrington) stavamo discutendo dei modi in cui avrei potuto… forse sarei come un frutto dell’immaginazione di Gaten o qualcosa del genere. Come se ci potesse essere una specie di spazio per qualcosa del genere, qualcosa di un po’ soprannaturale”

Questo potrebbe essere uno scenario ideale, poiché Dustin ha visto da vicino il coraggioso sacrificio del suo amico Eddie Munson e sarebbe stato il più colpito del lotto. Sebbene Quinn sia desideroso di tornare, sembra anche aver fatto pace con il fatto che è uscito fuori di testa dopo il suo Concerto a testa in giù.

Joseph Quinn ha elogiato l’arco narrativo di Eddie Munson in Cose più strane Stagione 4

Eddie Munson è entrato, ha deliziato il pubblico, se n’è andato e ha avuto un enorme impatto nel suo breve tempo in Stranger Things. Ha avuto un ottimo inizio, metà e fine.

Quinn ha detto, “Come attore vuoi personaggi con quel tipo di archi narrativi. Quindi, anche se sarebbe stato fantastico tornare per un’altra stagione e riunirsi di nuovo con tutte quelle persone adorabili, penso che sia stato un finale brillantemente realizzato per un personaggio scritto in modo brillante”.

Qualsiasi potenziale ritorno potrebbe essere sotto forma di un’apparizione speciale. Questa è stata la norma per i personaggi del passato, come Billy Hargrove. Bene, Il dottor Brenner è tornato dopo aver presumibilmente incontrato la sua fine per mano di un Demodog; ma il pubblico non ha visto il suo cadavere nella prima stagione. Munson è morto e il pubblico ha visto il suo corpo, ma è rimasto all’interno Sottosopra alla mercé di Vecna.

Il corpo di 001 è bruciato, ed è caduto dalla soffitta del Casa dell’intelaiatura capovolta. Tuttavia, poiché il suo cadavere non era visibile a Steve/Nancy/Robin, ci sono due possibilità. R. Si è appena ritirato. B. Ha perso il corpo e ha dovuto agganciarsi a un’altra nave.

Se guardiamo a B, il corpo di Eddie Munson era un’opzione in quanto è rimasto all’interno dello stesso Upside Down. Poiché il signor Munson non l’ha ricevuto nell’epilogo di “The Piggyback”, Dustin di certo non l’ha riportato indietro. Questo lascia la porta aperta alla possibilità che Vecna ​​utilizzi il cadavere di Munson come nave.

Se ciò dovesse accadere, avrà “Eddie Munson” nell’ultima stagione. in ogni caso, il “finale brillantemente realizzato” perché un personaggio scritto in modo brillante andrà in malora.

La maggior parte dei fan potrebbe non volerlo vedere e rimarrebbe soddisfatta del fatto che la sua forma soprannaturale sia frutto dell’immaginazione di Dustin. Potrebbero anche non volerlo vedere tornare per il gusto di farlo. Cosa ne pensi dell’interpretazione di Joseph Quinn di un potenziale ritorno e dell’arco narrativo del suo personaggio Cose più strane? Facci sapere.

