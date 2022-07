Un personaggio fondamentale della vita di Ciri atterra nel deserto del Sahara, confermando altri flashback/visioni nella terza stagione di The Witcher

Non ci sono argomenti per il fatto che Ciri sia il cuore e l’anima di Lo stregone. E l’attrice che interpreta il ruolo, Freya Allan, ha lavorato così duramente per regalarci un personaggio così bello in un modo assolutamente impeccabile. Nella seconda stagione di questo spettacolo piuttosto maestoso, abbiamo visto le catarsi che stava attraversando e il caos causato da Voleth Meir. Certo, ci sono state troppe rivelazioni, tradimenti e momenti sbalorditivi. Mentre tutto andava avanti con gli elfi, il signore oscuro e tutto il resto, hanno dedicato la maggior parte alla costruzione dell’arco del personaggio di Ciri.

Ora, vi abbiamo detto prima che la terza stagione di Witcher è in produzione con metà del lavoro completamente completato. Ti abbiamo anche aggiornato sulle riprese di Freya Allan nel caldo deserto del Sahara. Durante le riprese, l’hanno accompagnata due cavalli e alcune acrobazie. Ma non è tutto. Abbiamo un personaggio a sorpresa che visita Ciri nel deserto di Korath Lo stregone stagione 3.

La terza stagione di The Witcher vedrà Ciri riunirsi con sua madre

Anche se Ciri dentro Lo stregone ha perso sua madre nelle prime fasi della sua vita, non l’ha mai veramente lasciata. Recentemente, Redanian Intelligence ha riferito che Gaia Mondadoriche interpreta la madre defunta da tempo di Ciri Pavetta, ha confermato la sua presenza nel deserto del Sahara. Bene, questo potrebbe significare solo una cosa: più visioni. Anche in precedenza Ciri ha visto sua madre e sua nonna, grazie a Voleth Meir e Triss e Dol Druza. Questa volta, presumiamo che vedrà la visione di sua madre come un miraggio a causa del calore eccessivo e quindi della disidratazione in Frying Pan, il deserto.

Bola Ogunche dirige queste scene, assicura che in entrambi vedremo Ciri nel deserto di Korath episodio 7 o episodio 8 della nuova stagione a seguito del colpo di stato di Thanedd, dove Ciri entra a Tor Lara e si teletrasporta direttamente nel deserto a causa di un portale instabile.

Inoltre, abbiamo un’altra buona notizia per te. Loro quasi ha concluso le riprese marocchine e il cast si trasferirà presto in Inghilterra nello studio Longcross, dove Geralt e Yenna sono già impegnati a girare. Sì, anche i nostri cuori saltano un battito ogni volta che sentiamo che la terza stagione è un passo avanti verso il completamento della sua produzione.

LEGGI ANCHE- The Witcher Star Paul Bullion rivela la sua scena preferita che coinvolge Ciri di Freya Allan e un compito rigoroso

Sei entusiasta di vedere Ciri in azione Lo stregone stagione 3? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.

Il post Un personaggio fondamentale di Ciri’s Life sbarca nel deserto del Sahara, che conferma altri flashback/visioni nella terza stagione di The Witcher, è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.