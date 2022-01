Un nuovo film di Wallace e Gromit arriverà su Netflix nel 2024

Dopo 15 anni, l’inventore amante del formaggio e il suo adorabile compagno canino, Wallace e Gromit, torneranno sui nostri schermi nel 2024! Giovedì, Netflix ha annunciato in un comunicato stampa che lavorerà a stretto contatto con la BBC per portare la nostra amata coppia vincitrice di Oscar il loro sesto film d’animazione a un pubblico globale. Tuttavia, nel Regno Unito, debutterà per la prima volta sulla BBC, prima di essere rilasciato in tutto il mondo su Netflix.

Il creatore Nick Pack dirigerà il nuovo film insieme al Direttore Creativo di Aardman Animation Wallace e Gromit, Merlino Crossingham. Il comunicato stampa pubblicato da Netflix aggiunge anche che lo scrittore televisivo britannico Mark Burton — noto per Madagascar (2005), Shaun il Film sulle pecore (2015), e Uomo primitivo (2018) — è a bordo per scrivere il prossimo capitolo della saga. Ma mentre “storyboard [has] iniziato”, il film rimane “ancora senza titolo”.

La puntata senza titolo è prevista per l’uscita quasi due decenni dopo il film vincitore dell’Oscar La maledizione del coniglio mannaro è stato presentato in anteprima e lo segnerà come il secondo lungometraggio di Wallace e Gromit. Secondo Netflix, il nuovo film ruoterà attorno all’ultima invenzione di Wallace: uno “gnomo intelligente” che sviluppa una “mente propria”.

Ecco tutto quello che sappiamo sul film in uscita.

Nuova sinossi del film Wallace e Gromit

Ecco una prima sinossi per il film di Wallace e Gromit, ancora da intitolare:

“La preoccupazione di Gromit che Wallace sia diventato eccessivamente dipendente dalle sue invenzioni si rivela giustificata, quando Wallace inventa uno ‘gnomo intelligente’ che sembra sviluppare una propria mente. Mentre gli eventi sfuggono al controllo, tocca a Gromit mettere da parte i suoi scrupoli e combattere forze sinistre – o Wallace potrebbe non essere mai più in grado di inventare!

Nuova data di uscita del film Wallace e Gromit

Al momento il film non ha una data di uscita fissa, ma secondo il comunicato stampa e Deadline, il film d’animazione “andrà in onda nel 2024”. Anche se questo potrebbe essere un po’ ambiguo, siamo sicuri che una volta completata la maggior parte della produzione, ci verrà data una data esatta su quando possiamo aspettarci che il film arrivi su Netflix.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!