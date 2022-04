Un lancio di successo su Netflix e gli account dei social media stanno diventando virali, ecco tutte le prove dell’amore dei fan per Heartstopper

Dopo la sua recente uscita su Netflix, Fermacuori è stato il discorso della città. Per quanto sorprendente sia la trama dello show, non è questo che sta facendo adorare lo show ai fan. È il cast della serie.

I fan del webcomic di Alice Oseman hanno adorato i personaggi del libro sin dalla sua uscita. Ma l’uscita della serie Netflix li ha fatti adorare ancora di più questi personaggi. Non solo il cast descrive perfettamente i personaggi del webcomicma anche la loro chimica di lavoro è sorprendente.

Evidentemente, i fan si sono innamorati del cast dello show, come è visibile dal loro crescente seguito sui social media, sottolineato da un utente di Twitter. Questo fan ha scattato schermate degli account sui social media del cast 16 marzo 2022, quando è stato rilasciato per la prima volta il primo teaser trailer della serie. Lo hanno confrontato con la corrente account di social media del cast, mostrando quanto l’uscita della serie abbia influenzato il loro seguito. Ecco i numeri:

Joe Locke (Charlie Spring)

Il personaggio principale dell’originale Netflix è stato visto ovunque. La sua crescente popolarità non è solo evidente nel suo seguito, ma anche nelle numerose interviste in cui i fan non ne hanno mai abbastanza della sua eloquenza.

joe jad è appena stato verificato e ha avuto circa 73.000 follower, ma ha superato i 500.000 !! pic.twitter.com/Ndmm6v8QbP — Notizie Heartstopper (@Heartstopper_TV) 24 aprile 2022

LEGGI ANCHE: “Ho appena urlato”: Joe Locke condivide come è stato scelto per interpretare Charlie in “Heartstopper”

Kit Connor (Nick Nelson)

Nonostante l’amore generale di cui il cast Fermacuori ha raccolto, Kit Connor si distingue come il preferito dai fan. Interpreta il ruolo di Nick Nelson, un personaggio già affascinante, ancora più amabile. Il seguito di Connor è aumentato di più, rendendolo il membro più popolare della serie.

il kit era vicino a 80.000 follower, ora ha superato i 600.000! pic.twitter.com/G4wYOiZmVZ — Notizie Heartstopper (@Heartstopper_TV) 24 aprile 2022

LEGGI ANCHE: Joe Locke e Kit Connor vanno sul sedile caldo, rispondendo alle domande dei fan di Heartstopper in fiamme

Kizzy Edgell (Darcy Olsson)

kizzy ha guadagnato circa 100 mila follower pic.twitter.com/Op1blZdBTr — Notizie Heartstopper (@Heartstopper_TV) 24 aprile 2022

Essendo il debutto di Kizzy come attrice, la sua interpretazione di Darcy ha ottenuto molto supporto da parte dei fan di questa attrice, come è evidente dai 127.000 follower che ha sui social media.

LEGGI ANCHE: Heartstopper Soprannominato “Anti-Euforia”, scambia droga e sesso con Snow Angels e Milkshake

Corinna marrone (Tara Jones)

yaz ha ottenuto 200k follower e quel segno di spunta blu verificato! pic.twitter.com/ws7HTCSrnT — Notizie Heartstopper (@Heartstopper_TV) 24 aprile 2022

Sebbene questo non sia il debutto di Brown, l’attrice ha comunque visto un aumento significativo del suo seguito. Mentre il suo ruolo nel film My Murder (con John Boyega) è stato il suo primo, il ruolo di Tara in Fermacuori è dove i fan l’hanno vista per un periodo di tempo più lungo.

Yasmin Finney (Elle Argent)

avrà anche poco più di 200.000 nuovi follower pic.twitter.com/XdRZjZ4ybe — Notizie Heartstopper (@Heartstopper_TV) 24 aprile 2022

Nel ruolo dell’amica intima di Charlie, Yaz vede il suo debutto sugli schermi. Nonostante sia una nuova arrivata nella serie, Yaz aveva anche una base di fan significativa in precedenza su TikTok. Tuttavia, la sua popolarità dopo l’uscita della serie Netflix è evidente dal tweet.

LEGGI ANCHE: Chi interpreta Elle in “Heartstopper” e finisce per uscire con Tao?

William Gao (Tao Xu)

avrà anche poco più di 200.000 nuovi follower pic.twitter.com/XdRZjZ4ybe — Notizie Heartstopper (@Heartstopper_TV) 24 aprile 2022

Un altro degli amici iperprotettivi di Charlie è Tao Xu, interpretato da William Gao. Il film è anche di Tao debutto nell’industria.

LEGGI ANCHE: QUESTO personaggio “Heartstopper” sta ispirando milioni di persone in modi diversi

Fermacuori è ora disponibile per lo streaming su Netflix!

Il post Un lancio di successo su Netflix e gli account dei social media stanno diventando virali, ecco tutte le prove dell’amore dei fan per Heartstopper è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.