Un incubo vivente che mastica i bulbi oculari delle persone, The Sandman’s Corinthian, La creazione più cruenta di Neil Gaiman: SPIEGAZIONE

Dimentica Vecna, di Neil Gaiman L’uomo di sabbia porterà il cattivo più raccapricciante di tutti i tempi. Corinthian arriverà presto su Netflix per strappare la sua sete di sangue umano mostrando all’umanità i suoi peggiori incubi e le sue paure più profonde. Creato da Morfeo, il signore dei sogni, Corinzio è qualcuno che ha una bocca al posto degli occhi e uccide le persone per il suo piacere. Morpheus d’altra parte è tutto affascinante e pieno di speranza. È l’incarnazione della speranza, della meraviglia e dell’immaginazione, senza la quale la vita non varrebbe la pena di essere vissuta.

Conosciuto anche come Dream, è un membro degli Endless, una razza di creature straordinariamente forti che fungono da manifestazione fisica delle varie idee che governano il cosmo. La responsabilità di Dream è preservare le Dreamlands, dove ogni persona trascorre un terzo della propria vita. Ora se Dream è il creatore dell’Incubo, perché non poteva impedirgli di causare tali orrori in tutto il mondo? Inoltre, in primo luogo, qual era la necessità di creare un incubo così potente? Disimballiamo tutto!

Il Corinthian in Sandman è il peggior incubo di tutti!

La prossima volta ti ritrovi a saltare nel tuo letto nel mezzo di una notte completamente inzuppata di sudore a causa di un orrendo incubo; assicurati che Corinthian non ti stia cercando! Apparentemente, Il sogno creava incubi per far sì che le persone affrontassero le loro ansie e gli aspetti peggiori della loro anima. Questi si trovano anche nelle Dreamlands. Dream, che dà loro anche personalità individualmente, crea ogni incubo. Il corinzio è servito brevemente come capolavoro di Dream e l’illustrazione ideale di tutto ciò che è sbagliato nelle persone. Il corinzio è un narcisista che desidera mangiare l’intero universo con i suoi occhi. È selvaggio e assetato di sangue. Il cattivo divenne anche così estasiato dall’uccidere altre creature che sfidò l’autorità di Dream.

Il Waking World e le Dreamlands devono avere confini distinti se il cosmo rimane stabile. Morpheus non poteva uccidere le persone a causa del suo status di Endless. Il corinzio, però, non voleva solo spaventare le persone mentre dormivano, e iniziò a cercare nuovi modi per viaggiare sulla Terra e prendere le sue vittime. Ebbene, una bella notte il sogno del corinzio si avvera. Di conseguenza, l’Uomo Sabbia decide di annullare l’Incubo. Purtroppo, viene tenuto prigioniero prima di poter intraprendere qualsiasi azione, consentendo al Corinthian di lasciare le Terre dei Sogni e mimetizzarsi con la popolazione.

Lui quindi diventa il peggior serial killer d’America dando l’esempio anche ad altre persone così malvagie. Possedeva i corpi di altre persone come un ospite parassitario, masticava i loro occhi e lasciava i loro corpi tormentati così com’è. E per tutto il tempo, l’intrappolamento di Dream lo ha costretto a fermare la sua stessa creazione, il che rende senza dubbio il Corinthian il cattivo più amato di tutti i tempi.

Ti piacerebbe un cattivo cruento come il Corinthian in Sandman? Facci sapere nella sezione commenti prima che la serie arrivi sulla piattaforma Netflix.

