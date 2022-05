Un fan suggerisce a Ricky Gervais di ospitare gli Oscar mentre il suo speciale Standup approda su Netflix

Di cosa la maggior parte delle persone ama sentire parlare al giorno d’oggi? Commedie! Che cosa li attrae? L’ironia sottile e la verità indiretta a volte. Così tanti comici stanno ottenendo apprezzamenti e/o critiche. Bene, Netflix ha una sua sezione dedicata a questi artisti umoristici. Di recente, Netflix è stato presentato in anteprima Ricky Gervais: SuperNaturale. I suoi fan stanno reagendo in modo folle? Guarda alcuni commenti che hanno fatto.

Cosa hanno da dire i fan?

Incredibilmente, Ricky Gervais ha parlato così tanto in questa recente commedia Netflix. I suoi fan gli stanno riversando amore. Alcuni di loro hanno espresso il loro apprezzamento considerando questo spettacolo un capolavoro. Alcuni di loro hanno commentato che è il miglior comico e merita molto più riconoscimento.

Uno di loro è andato fino in fondo e ha suggerito che Ricky dovrebbe ospitare uno dei più grandi e prestigiosi premi al mondo, Gli Oscar. Facci sapere cosa ne pensi di questo.

Ricky Gervais e la sua ironia

Uno degli strumenti più efficaci in qualsiasi commedia è l’uso dell’ironia e Ricky la usa al meglio. Le emozioni sono soggettive e alcune battute nello show potrebbero offenderci o farci ridere a crepapelle, dice Ricky nella sua parte iniziale. Questo è uno dei più efficaci e migliori usi dell’ironia che ci siano.

In questo speciale Netflix di un’ora, parla di tante cose, comprese le regole della commedia, battute generalizzate e quanto sia super reale la natura. Reagisce anche ad alcuni tweet su di lui nel modo più divertente possibile. Questo espone al meglio il suo senso dell’umorismo! Parla persino dei gatti e dei cani e fa alcune delle battute più divertenti sull’argomento. Sbatte anche alcune battute intense.

L’ironia è che le persone non possono separare l’arte dalla vita degli artisti, dice Ricky in un attimo qui. Ora, di cosa sta parlando, davvero? Dove prende questo scherzo?

Forse per la sua capacità di usare l’ironia con profonda fermezza, e la sua forza di combinarla con l’umorismo è uno dei motivi per cui i suoi fan vogliono che sia lui a ospitare gli Oscar. Qual è la tua opinione su questo?

Inoltre, l’hai già visto?

In caso contrario, guarda qui: Ricky Gervais: SuperNatura

