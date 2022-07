“Un enorme martello per schiacciare le formiche più piccole”: Neil Gaiman giustifica le sue azioni per affrontare i troll online per il cast di “The Sandman”

Dopo il tentativo decennale di Neil Gaiman di trasformare la sua serie di fumetti dark fantasy, The Sandman, in un live-action, finalmente arriva su Netflix. Lo streamer ha svelato il primo look dell’adattamento durante la settimana di Netflix Geeked. Sebbene l’annuncio iniziale sia stato accolto con entusiasmo, altri si sono fatti avanti con lamentele contro lo spettacolo, in particolare il casting. Gaiman ha sempre risposto al fuoco contro i troll che continuano a trollare gli attori e il loro duro lavoro per portare il fumetto sullo schermo. Al Comic Con di San Diego, l’autore ha parlato della sua posizione contro i troll.

Neil Gaiman sa che è meglio non “dare da mangiare” ai troll ma non tollererà che i non fan trollino lo spettacolo

The Sandman ha avuto un casting piuttosto interessante. Ha scelto di scegliere l’attore nero, Kirby Howell-Baptiste come Morte, Gwendoline Christie come Lucifero senza genere e l’attore non binario, Mason Alexander Park. Tuttavia, alcuni degli abbonati hanno avuto un problema con la “veglia” dello spettacolo. Ma Neil Gaiman non ha perso una possibilità per mettere a tacere gli haters e tifare per la scelta del casting. Secondo lui, i fan della serie a fumetti capiranno le scelte di casting. Tuttavia, tutto ciò che ha ottenuto sono state persone che non avevano mai letto il fumetto originale se ne lamentavano.

Spiegò: “So che la regola è che devi ignorare i troll e non dare da mangiare ai troll. Ma guarderei le persone che suonano male su Sandman che ovviamente non erano fan di Sandman. E per lo più ho deciso che avevo finito.

Ha inoltre aggiunto: “A volte mi sento come se stessi prendendo un enorme martello per schiacciare le formiche più piccole, e davvero non dovresti. Ma poi di nuovo, a volte possono essere davvero irritanti e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato”.

Quando arriverà The Sandman su Netflix?

The Sandman arriverà sullo streamer 5 agosto. La storia segue Dream, alias Sandaman, il sovrano dei sogni e dell’immaginazione mentre fugge dalla sua prigionia secolare. Va in una missione per recuperare i suoi totem e cercare vendetta sui suoi rapitori.

Pensi anche che avrebbero dovuto andare con attori diversi? Diteci nei commenti.

