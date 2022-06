Un emozionante viaggio di un uovo pigro in “Gutedama: An Eggcellent Adventure”

Lavoreresti sodo per i sogni che hai visto, credendo che un giorno li avresti realizzati? Ma se tu conoscessi il tuo destino, e non è quello che pensavi sarebbe stato, ti preoccuperesti di lavorare per i tuoi sogni? Gudetama si sente lo stesso. Gudetama: un’avventura eccellente è una storia di un uovo letargico chi conosce il suo destino.

Chi è Gudetama? Cos’è Gudetama: An Eggcellent Adventure?

Gudetama è un personaggio dei cartoni animati prodotto dalla società giapponese denominata Sanrio. La formazione di Gudetama contiene 2 parti: La prima è l’ideofono gudegude. Per evocare l’impressione di qualcosa di pigro e privo di energia, usano gudegude. La seconda parte è dalla parola giapponese tamago, che significa uovo. Quindi, la traduzione di Gudetama può essere “uovo pigro”. La sua personalità e il suo aspetto corrispondono al suo nome: è un uovo depresso.

È in totale contrasto ad altri caratteri positivi e attivi in ​​giapponese Kawaii cultura. Gudetama è visibile mancanza di entusiasmo e sintomi di depressione sono le sue caratteristiche principali. Ma la sua pigrizia e depressione sono esattamente i motivi per cui è diventato un simbolo della cultura kawaii giapponese. È popolare in tutto il mondo e la popolarità continua a diffondersi anche oggi. Gudetama ha un franchising multimediale che include una linea di giocattoli, fumetti, serie animate, abbigliamento e altri media.

Quindi, come può Netflix rimanere indietro? Di recente, Netflix ha annunciato che ci sarà una serie denominata Gudetama: un’avventura eccellente. Si tratta di un uovo letargico e depresso, chissà che finirebbe nel piatto di qualcuno. Pertanto, non si preoccupa trovando sua madre. Ma Gudetama è costretto a uscire dal frigo dalla ragazza entusiasta e intimidatoria Shakipiyo. Insieme, questa strana coppia è partita alla ricerca della madre. Ecco il primo sguardo alla nuova serie animata di Netflix.

l’uovo pigro preferito del mondo prende vita in una nuova avventura GUDETAMA: AN EGGCELLENT ADVENTURE — una nuova serie Netflix prodotta in un ibrido di live-action e animazione in CG — arriverà più tardi nel 2022 pic.twitter.com/gZJej12jvJ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 12 giugno 2022

Quando sarà visto attivamente questo pigro uovo sui nostri schermi?

Non importa quanto siamo entusiasti della serie, dovremo aspettare ancora un po’. Netflix non ha annunciato la data di uscita ufficiale. Fino ad allora, puoi guardare questo simpatico Gudetama qui canale YouTube ufficiale.

Sei eccitato per Gudetama: un’avventura eccellente?

