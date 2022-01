Un diario per la Giordania è su Netflix? (Dove guardare)

Michael B. Jordan e Chanté Adams recitano nel film drammatico Un diario per la Giordania, che è basato su una storia vera, e non è un segreto che molti abbonati siano entusiasti di sapere se il film è una delle tante scelte disponibili su Netflix.

Il film è diretto dal premio Oscar Denzel Washington e la storia è scritta da Fango lo scriba Virgil Williams è basato sul libro di memorie Un diario per la Giordania: una storia di amore e onore scritto da Dana Canedy. Nel film, Jordan interpreta il primo sergente Charles Monroe King, che mentre è dispiegato in Iraq, scrive un diario pieno di amore e saggi consigli per suo figlio neonato. La sua fidanzata Canedy, interpretata da Adams, condivide il diario con suo figlio e riflette sul suo legame improbabile ma molto significativo con King.

Anche protagonista Un diario per la Giordania è un cast stellare che include Jalon Christian, Robert Wisdom, Johnny M. Wu, Tamara Tunie e Marchánt Davis. Inoltre, il film Sony Picture con un budget di 25 milioni di dollari ha una durata di 131 minuti.

Tutto sommato, il sincero dramma è sicuramente uno dei tanti titoli ben realizzati del 2021 che gli abbonati vorrebbero guardare su Netflix e, per vedere se è un’opzione, assicurati di continuare a leggere.

A Journal for Jordan è disponibile su Netflix?

Molti film stanno attualmente occupando un posto all’interno della vasta libreria di contenuti della centrale di streaming, con altri titoli in arrivo. Ma mentre scrivo questo post, Un diario per la Giordania non è disponibile per la visione su Netflix.

Netflix ha molti altri drammi romantici intriganti che gli spettatori apprezzeranno sicuramente. Alcuni di questi esempi degni includono Dopo Ci siamo scontrati, Malcolm & Marie, Il panettiere e la bella, e Educazione sessuale, solo per citarne alcuni.

Dove puoi guardare A Journal for Jordan

Un diario per la Giordania è disponibile nei cinema. Inoltre, il film può essere trovato anche su piattaforme VOD a noleggio, come Apple TV, Vudu, Amazon Prime, Google Play e YouTube.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Un diario per la Giordania?