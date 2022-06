“Un comico francese chiamato …” – Rowan Atkinson di Man Vs Bee rivela la sua ispirazione

Regalità della commedia visiva Rowan Atkinson tornerà alle schermate con Uomo contro ape il 24 giugno. Dopo essersi dilettato con Maigret e il franchise di Johnny English, lo spettacolo segnerà il ritorno dell’attore al genere che gli è valso ampi consensi. Prima della prima di Netflix Original, Atkinson ha fatto conoscere al mondo l’ispirazione dietro la sua “interesse” nella commedia visiva.

In un’interazione, l’attore 67enne ha detto: “Penso che debba essere una combinazione di abilità, attitudine e interesse per la disciplina della commedia visiva, che è qualcosa che ho fatto parecchio.”

“Sono sempre stato ispirato dai comici visivi, e in particolare da un comico francese chiamato Jacques Tati, di cui forse avrete sentito parlare. Ricordo di aver visto i suoi vecchi film quando ero molto giovane ed è stata una grande ispirazione. (h/t Guida alla commedia britannica)

“È solo avere l’opportunità di fare quel genere di cose e avere l’attitudine a farlo funzionare, suppongo, o provare a farlo funzionare. È qualcosa che non molte persone fanno nel mondo moderno”.

L’ultima affermazione di Atkinson può essere compresa in profondità, poiché molti farebbero fatica a nominare un attore come lui. Quindi, i fan di questo genere attenderanno con impazienza l’arrivo di di Netflix Uomo contro ape.

Rowan Atkinson non ha avuto problemi senza i co-protagonisti di Man vs Bee di Netflix

In Mr. BeanAtkinson si è esibito senza dialoghi salvo occasionali, “Fagiolo.” Anche con la sua mancanza di parole, si è guadagnato un posto nel cuore di tutti con le sue espressioni sincere che trasmettevano sentimenti di gioia, sorpresa, dolore e disgusto. La maggior parte delle sue scene erano senza un co-attore, con le sue gag al centro della scena. Quindi, Rowan Atkinson non ha problemi a non avere nessun altro attore nelle sue riprese, dato che ha fatto carriera recitando per la quarta parete.

Egli ha detto: “Beh, come Mr Bean sono una persona che è spesso sul set, o in una situazione, senza altri attori. Quindi sono abbastanza abituato a una sorta di motivazione autogenerata, suppongo, per raccontare la storia o qualunque cosa tu voglia che la scena racconti.

Nel suo prossimo Originale Netflix, agisce di fronte a un’ape. Quindi, alcuni spettatori potrebbero vedere Uomo contro ape come sequel con Atkinson (Trevor Bingley) contro un nemico familiare. Ne aveva già incontrato uno come Mr. Bean nell’episodio “Il problema con Mr. Bean”.

I fan potrebbero persino trarre parallelismi da La gag del microonde di Man Vs Bee a quello in cui Atkinson ha cercato di intrappolare l’ape in un libro. Varie altre gag del Netflix lo spettacolo potrebbe anche riportare gli spettatori al quinto episodio di Mr. Bean.

Anche se non lo fanno, questa serie può essere la piattaforma perfetta per catapultare i comici visivi alla ribalta. Forse le persone che consumano lo spettacolo potrebbero trovare il loro Jacques Tati dentro Rowan Atkinson?

Man Vs Bee sarà trasmesso in streaming su Netflix il 24 giugno.

