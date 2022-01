Un anno nella vita rinnovato per la stagione 2?

A gennaio 2022, sono passati poco più di cinque anni dall’ultima volta che i fan di Netflix hanno raggiunto Gilmore Girls nella miniserie revival Una mamma per amica: un anno nella vita. La popolarità dell’amata commedia drammatica madre-figlia non è diminuita da allora.

Sebbene l’accoglienza della critica e dei fan al revival sia stata mista, Gilmore Girls gli irriducibili si divertivano ancora a passare più tempo a Stars Hollow, una riunione che nessuno avrebbe potuto vedere dopo il finale della serie originale su The CW nel 2007.

Negli anni successivi all’uscita del Una mamma per amica: un anno nella vita su Netflix, il cast e il creatore hanno parlato del ritorno per un’altra puntata della miniserie e le false voci di un effettivo rinnovo hanno alzato le speranze dei fan.

Ci sarà una stagione 2 di Una mamma per amica: un anno nella vita? In questo giorno ed età di continui riavvii e revival, non si può mai dire mai. Ma il Gilmore Girls revival non è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione da Netflix.

Una mamma per amica: un anno nel futuro della vita

Durante la promozione della sua nuova serie Disney+ The Mighty Ducks: Game Changer nell’aprile 2021, Lauren Graham ha dato a Collider una risposta fiduciosa ma onesta sul futuro di Una mamma per amica: un anno nella vita.

L’ex Lorelai Gilmore afferma che, sebbene continui a fare spesso il check-in con la madre sullo schermo (Kelly Bishop), la figlia (Alexis Bledel) e la creatrice dello show (Amy Sherman-Palladino), non hanno fatto piani concreti per immergersi nell’angolo dell’universo dei Gilmore.

Leggi la citazione completa di Graham su Gilmore Girls da Collider:

“Non dico mai mai. Parlo ancora con Amy e Kelly [Bishop] e Alessio [Bledel]. Non c’è un piano per questo. Ognuno sta facendo le proprie cose. Se si è ripresentato, amo così tanto quel personaggio e amo Amy. Lavorerò con lei, in qualsiasi momento. Sarebbe solo una questione di responsabilità nei confronti dei fan e di quello che potremmo dare loro che sia degno della loro devozione, o dovrebbe vivere solo in repliche. Quindi, non lo so”.

È bello sapere che Graham ha un tale amore e rispetto per Lorelai e vuole fare bene ai fan. Considerando come la maggior parte ha reagito alle leggendarie “ultime quattro parole”, la stagione 2 avrebbe dovuto raccontare una storia diabolica per riportare alcuni fan a bordo.

Altro Gilmore Girls le stelle hanno espresso interesse a tornare per un’altra puntata del revival se i tempi e la storia sono giusti. In questo momento, il futuro di Un anno nella vita sarà, come la storia d’amore di Luke e Lorelai, solo che dovrà essere scritto nelle stelle.

Resta sintonizzato per saperne di più Una mamma per amica: un anno nella vita aggiornamenti da Netflix Life!