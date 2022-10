Un amico di famiglia su Netflix? (dove guardare)

È vicino ad Halloween, il che significa che molte persone sono alla ricerca di contenuti inquietanti da guardare, soprattutto se basati su una storia vera. Un amico di famiglia è un nuovo dramma agghiacciante basato su eventi reali legati al rapimento di Jan Broberg, che McKenna Grace interpreta nello show.

Jan è stato rapito più volte da un amico di famiglia di nome Robert Berchtold. La vera storia è bizzarra; se suona familiare, potresti aver visto il film documentario di Netflix sulla funzione. Nella vita reale, la madre di Jan Broberg, Mary Ann Broberg, ha documentato gli eventi nel suo libro, Innocenza rubata: la storia di Jan Broberg.

Il vero Jan Broberg ha continuato ad avere una carriera di successo come attrice, apparendo in spettacoli come Everwood e Menti criminali. È apparsa anche nel documentario Netflix.

È un amico di famiglia su Netflix

No, la drammatizzazione della storia di Jan Broberg non sarà su Netflix perché è una serie di Peacock. Tuttavia, è facile capire perché le persone sarebbero confuse a causa di Netflix fatto pubblicare un documentario sulla famiglia Broberg chiamato Rapito in bella vistache è ancora disponibile per lo streaming sulla piattaforma.

Il pluripremiato documentario è stato diretto da Skye Borgman, che ha prodotto diversi documentari sul vero crimine per Netflix, tra cui Ho appena ucciso mio padre, Ragazza nella fotoe I peccati di nostra madre.

Se sei interessato a guardare più drammi polizieschi basati su storie vere su Netflix, potresti dare un’occhiata Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, Ragazze perduteo Estremamente malvagio; Incredibilmente malvagio e vile.

Dove vedere Un amico di famiglia

I primi tre episodi di Un amico di famiglia sarà presentato in anteprima 6 ottobre. Puoi guardare la serie su Peacock Premium, il che significa che dovrai pagare un abbonamento per guardarla perché lo spettacolo non sarà disponibile sul piano gratuito.

Ecco il programma di messa in onda delle puntate:

Episodio 1, 6 ottobre

Episodio 2, 6 ottobre

Episodio 3, 6 ottobre

Episodio 4, 13 ottobre

Episodio 5, 20 ottobre

Episodio 6, 27 ottobre

Episodio 7, 3 novembre

Episodio 8, 10 novembre

Episodio 9, 17 novembre

