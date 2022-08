“Un abbraccio non risolve tutto”: Tanner Buchanan sul futuro di Robbie nella quinta stagione di “Cobra Kai”

In tutta la serie, abbiamo visto più del karate. Lo spettacolo, Cobra Kai, affronta molti problemi adolescenziali, insieme alle crisi di mezza età. Gli errori, le insicurezze, le paure e le decisioni che i personaggi hanno preso in passato tornano nel loro presente. Crea caos finché non li affrontano. Quasi ogni personaggio affronta il proprio passato e lo risolve. Tuttavia, La relazione tra Johnny Lawrence e Robby è qualcosa che rende tutti emotivi ogni volta che si affrontano.

Abbiamo visto Johnny lottando per tutta la sua mezza età. Lui abbandona suo figlio Robby. Vive da solo e poi si incontra Miguel. Dall’altra parte, vediamo Robby, un adolescente smarrito la cui madre sta cercando di allevarlo mentre cerca di vivere anche la sua vita. A Robby manca suo padre, ma trascura le sue emozioni per molto tempo. Fino al fine stagione 4, vediamo questo coppia padre-figlio l’uno contro l’altro piuttosto che fianco a fianco. Dopo il torneo, Robby e Johnny abbracciarsi e riversare i loro cuori. Ci fa dubitare del futuro della loro relazione.

La stagione 5 di Cobra Kai vedrà finalmente questo duo padre-figlio insieme?

Mentre era un estremamente emotivo momento per gli attori, anche gli spettatori si sono emozionati mentre li guardavano abbracciarsi. Questo era il unione di cui i fan avevano più bisogno. L’attore che interpreta il duro personaggio di Robby, Tanner Buchananha recentemente parlato della sua relazione con suo padre nella quinta stagione.

Tanner parla dell’abbraccio e di quel momento mentre dice: “Sai, hai quei momenti nei momenti in cui sei emotivo e puoi avere quei momenti. Ma alla fine, un abbraccio non risolve tutto”. Mentre un l’abbraccio non può aggiustare tutto, può certamente darti un nuovo inizio, che Johnny e Robby hanno ottenuto nella stagione precedente dello spettacolo.

Tuttavia, ce n’è molto storia là. Quindi, ci vorrà molto tempo per ricucire la loro relazione stagione 5. Ma ne abbiamo visti alcuni momenti di morbidezza tra loro qua e là nello spettacolo. Tanner prende in giro sulla loro relazione e rivela che lo sono Cercando di capire se funzionerà o no.

Se finiranno o meno per risolvere i loro problemi in questa stagione è a mistero. Tuttavia, i fan sono decisamente ansiosi di vedere la crescita della loro relazione nella prossima stagione. Cosa ne pensi della loro relazione? Riusciranno a risolvere i loro problemi? Se vuoi rivisitare il loro viaggio, guarda di nuovo lo spettacolo qui e dicci cosa ne pensi.

