Uma Thurman e Henry Golding si uniscono al cast di “The Old Guard 2” di Netflix

Netflix ha appena annunciato due grandi casting per il prossimo sequel di La Vecchia Guardia con Charlize Theron. Uma Therman e Henry Golding si sono entrambi uniti al sequel in ruoli sconosciuti.

Conosciuto come La vecchia guardia 2 o The Old Guard Capitolo Due: Forza Moltiplicatail film è un sequel di Netflix La Vecchia Guardia che è atterrato per la prima volta a luglio 2020.

Il film è stato prodotto da Skydance che ha lavorato con Netflix su una serie di progetti, tra cui La Vecchia Guardia, 6 Sottoterrae Il progetto Adam. I loro prossimi progetti Netflix includono Heart of Stone, Spy Kids: Armageddonil Terminatore serie anime e un adattamento televisivo di Arte della spada in linea.

Dall’annuncio del sequel la scorsa estate, tutto ciò che sappiamo del nuovo film è che è basato sulla voce Force Multiplied nella serie a fumetti creata da Greg Rucka e Leandro Fernández. Sappiamo anche che Gina Prince-Bythewood cederà i compiti di regia a Victoria Mahoney.

Sappiamo anche che vedremo il ritorno di Charlize Theron come Andy, Kiki Layne come Nile, Matthias Schoenaerts come Booker, Luca Marinelli come Nicky, Marwan Kenzari come Yusuf Alkaysani Joe, Veronica Ngo come Quynh e Chiwetel Ejiofor come Copley.

Ora possiamo confermarlo, per gentile concessione di Netflix Uma Terman e Enrico Golding sono stati allegati al progetto.

Uma Therman è un’attrice prolifica che lavora a Hollywood dagli anni ’80. I ruoli più noti di Therman includono l’interpretazione di Mia Wallace Pulp FictionPoison Ivy dentro Batman e Robine La sposa dentro Uccidi Bill.

Thurman è rappresentato da ICM Partners, Untitled Entertainment, Jonathan Sanders & Co, Wolf Kasteler Public Relations e Hansen Jacobson Teller.

Enrico Golding è diventato famoso negli ultimi anni grazie al suo ruolo in Asiatici ricchi e pazzi dove interpreta Nick Young, in Dry Eye I Signori (che sta ottenendo una serie su Netflix) e Snake Eyes. Apparirà anche nell’adattamento di Jane Austen di Netflix Persuasione in arrivo a luglio 2022 come Mr. Elliot.

Come abbiamo visto solo la scorsa settimana, la produzione del sequel si svolgerà a Roma e le riprese inizieranno a girare questo mese. Le riprese verranno effettuate con il titolo provvisorio di CASA DEVON.

Aggiorneremo la nostra grande guida per tutto ciò che devi sapere La vecchia guardia 2 nelle prossime settimane con nuove informazioni man mano che le avremo.

Tienilo bloccato qui su Cosa c’è su Netflix per ulteriori informazioni man mano che lo riceviamo.