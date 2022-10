Ultimi aggiornamenti di A Bridgerton Story (novembre 2022)

Aspettiamo pazientemente il giorno Queen Charlotte: una storia di Bridgerton arriva su Netflix. Sfortunatamente, quel giorno non sarà a novembre perché il Bridgerton la serie prequel non arriverà nel prossimo mese. Netflix ha rilasciato l’elenco completo di film e programmi in arrivo a novembre e Queen Charlotte: una storia di Bridgerton era notevolmente assente dalla formazione.

Non siamo necessariamente sorpresi dal fatto che il dramma in costume non arriverà a novembre perché la produzione si è appena conclusa il 30 agosto. Una volta terminato lo spettacolo, è immediatamente passato alla fase successiva del processo di realizzazione del film, che è la post-produzione. Gli spettacoli di Netflix in genere trascorrono dai sei agli otto mesi in post-produzione prima di uscire. Se Queen Charlotte: una storia di Bridgerton se uscisse a novembre, ci sarebbero voluti solo circa tre mesi in post-produzione, il che non è sicuramente abbastanza tempo.

Quindi, quando arriverà il dramma in costume su Netflix? Purtroppo, Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale. Tuttavia, potremmo avere un’idea di quando lo spettacolo potrebbe arrivare sullo streamer. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che sappiamo sulla data di uscita.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story si aggiorna a novembre 2022

Ci aspettiamo una versione per l’inizio del 2023. Se non una versione all’inizio del 2023, una versione estiva al più tardi. Qualsiasi cosa dopo l’estate sarebbe inutilmente lunga.

Diciamo che il dramma in costume trascorre dai sei agli otto mesi in post-produzione. Potremmo guardare a un’uscita tra febbraio e aprile 2023. Tuttavia, sembra che lo spettacolo uscirà un po’ più tardi di aprile. Secondo What’s on Netflix, lo streamer sta cercando di rilasciare Queen Charlotte: una storia di Bridgerton il 4 maggio 2023. Tuttavia, il notiziario ha anche riferito che Netflix non ha confermato questa data di uscita, quindi non è scolpita nella pietra.

Anche se Netflix non ha confermato una versione di maggio, ci sono ancora buone possibilità che possa uscire in quel momento. Ma, per ora, aspettati che la serie drammatica in costume arrivi su Netflix tra l’inizio e la metà del 2023.

Condivideremo sicuramente la data di uscita ufficiale una volta che Netflix lo annuncerà al mondo!