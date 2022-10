Ultimi aggiornamenti della stagione 5 di Virgin River (ottobre 2022)

Non appena una nuova stagione di fiume vergine finisce, i fan sono ansiosi di scoprire il più possibile sulla prossima stagione… incluso quando uscirà. Per fortuna, fiume vergine la quinta stagione è in arrivo, ma l’attesa per il prossimo capitolo di Mel e Jack continua.

La quinta stagione di fiume vergine conterrà 12 nuovi episodi e riprenderà all’indomani della scioccante rivelazione del finale della stagione 4. Proprio mentre Mel e Jack stanno iniziando a costruire le loro vite insieme come una famiglia, una bomba sulla paternità minaccia di sconvolgere i loro mondi.

Mentre le prime due stagioni sono state rilasciate in autunno, la terza e la quarta stagione sono cadute in estate e la quinta stagione sembra seguire l’esempio. Mentre le riprese entrano nel vivo, stiamo imparando alcune intriganti anticipazioni su cosa aspettarci nella quinta stagione.

Purtroppo, fiume vergine la stagione 5 non sarà pubblicata su Netflix nell’ottobre 2022. Il cast e la troupe stanno ancora lavorando sodo per girare i nuovi episodi. Ma alcuni nuovi dettagli sono emersi dal set e li scomponiamo tutti qui sotto!

Virgin River stagione 5 aggiornamenti ottobre 2022

A partire da ottobre 2022, fiume vergine la stagione 5 rimane in produzione in Canada. Il cast e la troupe hanno condiviso foto e video dietro le quinte dal set, ma sono stati attenti a non svelare nulla. La produzione della quinta stagione è iniziata a luglio 2022 e durerà fino a novembre per un rilascio stimato nell’estate 2023.

Durante le riprese per fiume vergine nella quinta stagione, il cast e la troupe hanno festeggiato il raggiungimento del traguardo dei 50 episodi con una festa sul set. Il 50° episodio sarà l’ottavo episodio della quinta stagione e non vediamo l’ora di vedere quale evento speciale accadrà per risuonare nella pietra miliare sullo schermo.

Un’altra presa in giro dal set includeva una foto di Alexandra Breckenridge e Martin Henderson che filmano quella che sembra essere una scena molto eccitante per Mel e Jack. La coppia sembra partecipare a una sorta di celebrazione, ma solo il tempo dirà se è stata lanciata in loro onore.

Resta sintonizzato per saperne di più fiume vergine notizie e aggiornamenti sulla stagione 5 da Netflix Life!