Ultimi aggiornamenti della stagione 5 di Virgin River (novembre 2022)

Sono passati alcuni mesi da allora fiume vergine la stagione 4 ha debuttato su Netflix e ha lasciato gli spettatori con un altro cliffhanger sbalorditivo. Dall’uscita della stagione nel luglio 2022, i fan hanno aspettato con impazienza fiume vergine stagione 5 per raggiungere le loro liste di controllo.

Fortunatamente per i fan, fiume vergine Le riprese della quinta stagione sono iniziate a luglio 2022, solo un paio di giorni prima dell’uscita della stagione 4. Il cast e la troupe hanno lavorato duramente sui prossimi 12 episodi, che risponderanno a tutte le nostre domande scottanti sull’enorme rivelazione di Charmaine.

Il mese scorso, le foto del set della quinta stagione hanno anticipato una festa imminente organizzata in onore di Mel e Jack. Forse una festa di fidanzamento? Non è sicuramente un baby shower, dal momento che Mel non è così lontana dalla sua gravidanza (e sappiamo come passa il tempo fiume vergine).

La nuova stagione non arriverà su Netflix a novembre 2022 perché la prossima stagione rimane in produzione. Tuttavia, abbiamo un lasso di tempo aggiornato per la conclusione delle riprese, oltre ad alcune nuove citazioni dal fiume vergine showrunner della quinta stagione.

Virgin River stagione 5 ultimi aggiornamenti novembre 2022

Secondo Cosa c’è su Netflix, fiume vergine La quinta stagione terminerà le riprese il 17 novembre, poco prima delle vacanze del Ringraziamento. La stagione 5 si conclude alcune settimane prima della stagione 4, che si è conclusa a dicembre 2021. Tuttavia, vale la pena notare che la stagione 4 è stata ancora rilasciata a luglio. Mentre una versione precedente a fine maggio o giugno potrebbe essere nelle carte per la stagione 5, luglio 2023 rimane la scommessa migliore per una data di uscita.

La quinta stagione accoglierà Kandyse McClure nel cast in un ruolo che non è stato ancora rivelato. McClure non è estranea a Netflix, poiché ha recitato nella serie di vampiri di breve durata V-Guerre. L’attrice è anche conosciuta soprattutto per il suo lavoro Battlestar Galactica.

Quando TV Line ha incontrato lo showrunner Sean Patrick Smith, il fiume vergine il capo ha anticipato che la prossima stagione si rallegrerà del fidanzamento di Mel e Jack in vista del loro matrimonio. Anche se un matrimonio potrebbe ancora avvenire per la coppia preferita dai fan entro la fine della quinta stagione, sembra che dovremmo continuare ad aspettarci il ritmo più lento che la serie ha stabilito.

Smith ha condiviso ulteriori prese in giro sull’imminente arco narrativo di Preacher, che include lo sfregamento dei gomiti con personaggi che non aveva prima e l’immersione più profonda nella sua vita personale oltre le sue relazioni romantiche. Inoltre, Smith ha efficacemente represso ogni preoccupazione per la caduta di Denny e Lizzie dopo che il nipote di Doc ha rivelato i suoi problemi di salute.

Non vedi l’ora che arrivi la stagione 5? Suona nei commenti e resta sintonizzato per saperne di più fiume vergine notizie e aggiornamenti da Netflix Life!